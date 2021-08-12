Выборы

«Стерильные» выборы: избирательная кампания в Волгоградской области проходит без нарушений

Выборы 12.08.2021 17:53
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12.08.2021 17:53


Почти за два месяца предвыборной кампании в Государственную Думу VIII созыва избирательная комиссия Волгоградской области не зафиксировала ни одного нарушения, сообщает ИА «Высота 102». За этот период времени поступили всего две жалобы, связанные с агитацией, однако после проверки они не нашли подтверждения, заявил председатель ИКВО Виктор Черячукин на пресс-конференции.
Агитация в СМИ официально начнется в следующую субботу, 21 августа. К этому моменту в избиркоме проведут жеребьевку кандидатов и политических партий по распределению бесплатного эфирного времени и печатной площади. Призывы голосовать за конкретного кандидата и партию будут запрещены с 00.00 17 сентября.
Напомним, голосование будет проходить на протяжении трех дней: 17, 18 и 19 сентября. Волгоградский избирком планирует разослать по почте гражданам традиционные приглашения на выборы, а сам процесс на УИК пройдет со строгим соблюдением санитарно-эпидемиологических требований.
«При входе в участок каждому избирателю измерят температуру, обработают руки антисептиком и вручат индивидуальный комплект: маску, перчатки и шариковую ручку. Членов участковой избирательной комиссии дополнительно защитят настольными экранами», – пояснил Виктор Черячукин. В течение каждого дня на всех УИК проведут многократную санитарную обработку, так что выборы будут стерильными в прямом смысле этого слова.
Видеонаблюдение ИКВО организует на всех участках: 80% избирателей проголосуют в УИК, подключенных к системе наблюдения «Ростелекома», на остальных участках будут установлены обычные видеорегистраторы. Рабочие места с возможностью просмотра и перемотки видеозаписей оборудуют в отделениях партий, территориальных избирательных комиссиях, избиркоме и центре наблюдения в Общественной палате Волгоградской области.
Под камерами в обязательном порядке будет проходить процедура помещения бюллетеней в специальные сейф-пакеты, которые, в свою очередь, закроют в опечатанных сейфах или металлических шкафчиках по окончанию дня голосования. Избирательные участки полиция возьмет под круглосуточное наблюдение. Упаковка бюллетеней и вскрытие сейф-пакетов для подсчета голосов будут проводиться в присутствии наблюдателей и представителей СМИ. «Об этой процедуре мы подробнее расскажем в начале сентября, все наглядно покажем, как будет обеспечена сохранность бюллетеней», – добавил председатель ИКВО.
Фото: избирательная комиссия Волгоградской области.

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