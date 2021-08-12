Полиция допросила подозреваемого в крупном пожаре на дачах в Волгограде

Расследования 12.08.2021 12:41
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12.08.2021 12:41
В возгорании, произошедшем в СНТ «Металлург» минувшим днем, подозревается 39-летний житель Краснооктябрьского района Волгограда. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на ГУ МВД России по Волгоградской области, мужчина бросил окурок на землю, не подумав о возможном воспламенении сухой травы и дачных домиков.
Накануне волгоградец взял в аренду КАМАЗ и перевозил груз по территории СНТ «Металлург», остановился на перекур и спокойно поехал дальше. Материалы проверки будут переданы в подразделение МЧС России для принятия решения.
Напомним, днем 11 августа в СНТ «Металлург» в Краснооктябрьском районе Волгограда произошел крупный пожар: сгорели восемь хозяйственных построек и один дачный дом. Возгорание больше часа тушили 50 человек личного состава и 16 единиц техники, в том числе от МЧС России 30 человек и 10 единиц техники. В пожаре никто не пострадал.
Аналогичный случай, когда сухая трава загорелась из-за неосторожности при курении, произошел 10 августа в 3 км от хутора Озерки в Иловлинском районе. Из-за курившего пастуха сгорели растительность на участке 10 га. При этом мужчина, покидая пастбище, обратил внимание на задымление, но не придал этому значения.
Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области.
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