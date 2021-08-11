В Волгограде горят дачные постройки (ВИДЕО)











Крупный пожар тушат в СНТ "Металлург" в Волгограде, где горят сразу несколько хозяйственных построек. Как сообщили ИА "Высота 102" в ГУ МЧС России по Волгоградской области, сообщение о пожаре в дачном массиве Краснооктябрьского района поступило на пульт оперативного дежурного в 14:51. По прибытию первых пожарно-спасательных подразделений установлено, что происходит горение пяти хозяйственных построек, погибших пострадавших нет.





В тушении пожара принимают участие 50 человек личного состава и 16 единиц техники, в том числе от МЧС России 30 человек личного состава и 10 единиц техники. Причина возгорания устанавливается.

В 16:00 объявлена локализация пожара.

Фото и видео: ГУ МЧС Росии по Волгоградской области