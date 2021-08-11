Происшествия

В Волгограде горят дачные постройки (ВИДЕО)

Происшествия 11.08.2021 16:34
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11.08.2021 16:34




Крупный пожар тушат в СНТ "Металлург" в Волгограде, где горят сразу несколько хозяйственных построек. Как сообщили ИА "Высота 102" в ГУ МЧС России по Волгоградской области, сообщение о пожаре в дачном массиве Краснооктябрьского района поступило на пульт оперативного дежурного в 14:51. По прибытию первых пожарно-спасательных подразделений установлено, что происходит горение пяти хозяйственных построек, погибших пострадавших нет.

В тушении пожара принимают участие 50 человек личного состава и 16 единиц техники, в том числе от МЧС России 30 человек личного состава и 10 единиц техники.  Причина возгорания устанавливается.
В 16:00 объявлена локализация пожара. 
Фото и видео: ГУ МЧС Росии по Волгоградской области

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