



В Волгограде Александр Бастрыкин взял на карандаш обращение инвалида-колясочника. Мужчина в 2025 году через суд добился установки пандуса в своём подъезде, однако в результате специалисты своеобразно подошли к исполнению исковых требований. По информации инвалида, пользоваться установленной конструкцией опасно.

- Перила отсутствуют, пороги не занижены, что препятствует свободному перемещению инвалидной коляски. В связи с этим заявитель лишён возможности самостоятельно покинуть квартиру, - приводит слова мужчины Следком.

Отметим, по факту сложившейся ситуации СУ СК России по Волгоградской области возбуждено уголовное дело. По поручению Александра Бастрыкина его расследование поставлено в центральном аппарате на контроль. В ближайшее время региональным следователям предстоит направить в Москву доклад с промежуточными результатами расследования.

Фото: Следком