Расследования 11.08.2021 16:49
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11.08.2021 16:49
Полицейские задержали в Иловлинском районе подозреваемого в неосторожном обращении с огнем, из-за чего разгорелся крупный ландшафтный пожар, сообщили ИА "Высота 102" сегодня в ГУ МВД России по Волгоградской области.
Сообщение о возгорании сухой травы на участке 10 га поступило накануне днем в дежурную часть ОМВД России по Иловлинскому району. Пожар бушевал в 3 км от хутора Озерки. На случай осложнения обстановки и возможной эвакуации на место происшествия прибыл личный состав районной полиции. Пожарно-спасательные подразделения ликвидировали возгорание. Угроз населенному пункту и пострадавших не было.
После тушения пожара специалистами была выявлена его причина - неосторожное обращение с огнем. В результате проверки сотрудники полиции установили 40-летнего местного жителя, работающего пастухом. Подозреваемый сознался в содеянном. По его словам, во время выпаса скота он курил, а после, покинув территорию, заметил задымление травы, однако не придал этому особого значения.
Материалы проверки будут переданы в подразделение МЧС России для принятия решения.
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