Матч волгоградского «Ротора» с «Балтикой» пройдет без зрителей

Спорт 10.08.2021 13:28
0
10.08.2021 13:28
Матч волгоградского клуба с «Балтикой» из Калининграда на «Волгоград Арене», запланированный на 14 августа, состоится с пустыми трибунами. Как сообщили ИА «Высота 102» в клубе, на сектор активных фанатов могут пройти лишь немногочисленные болельщики с абонементами.
Ранее сообщалось, что в регионе разрешили проведение спортивных и физкультурных мероприятиях на свежем воздухе с участием зрителей, но при обеспечении организаторами безопасных условий для граждан при оказании услуг. В администрации Волгоградской области тогда поясняли, что под безопасными условиями подразумевается работа в режиме так называемой «свободной от COVID-19 зоны», предусматривающей обязательную вакцинацию сотрудников и пропуск зрителей, имеющих QR-коды. Однако, как выяснилось, даже привитые болельщики не смогут попасть на матч.
Реклама
Россия обыграла Индию в товарищеском матче под Волгоградом (ВИДЕО)09.08.2021 17:31
Спорт 09.08.2021 17:31
Волгоградский «Ротор» одержал первую победу в сезоне ФНЛ в матче с «Металлургом»08.08.2021 18:12
Спорт 08.08.2021 18:12
Экс-игроки волгоградского «Динамо» завоевали серебро на Олимпиаде в Токио08.08.2021 12:08
Спорт 08.08.2021 12:08
Волгоградка вышла в полуфинал Олимпийских игр в Токио03.08.2021 17:18
Спорт 03.08.2021 17:18
Волгоградский "Ротор" выстрадал четвертую ничью в ФНЛ в матче с "Волгарем"31.07.2021 22:14
Спорт 31.07.2021 22:14
Матч волгоградского «Ротора» с «Волгарем» снова пройдет с пустыми трибунами28.07.2021 14:25
Спорт 28.07.2021 14:25
Кобыла чистокровной верховой породы конезавода компании «Сады Придонья» выиграла Большой Всероссийский приз27.07.2021 11:09
Спорт 27.07.2021 11:09
Волгоградским болельщикам стали возвращать деньги за пропущенный матч25.07.2021 11:29
Спорт 25.07.2021 11:29
Волгоградский «Ротор» и "СКА-Хабаровск» сыграли по нулям24.07.2021 21:14
Спорт 24.07.2021 21:14
Волгоградские болельщики возмущены закрытием матча с клубом из Хабаровска для зрителей24.07.2021 12:40
Спорт 24.07.2021 12:40
Матч волгоградского «Ротора» с «СКА-Хабаровск» пройдет без зрителей23.07.2021 23:24
Спорт 23.07.2021 23:24
Волгоградская ватерполистка поделилась снимками с открытия Олимпиады в Токио23.07.2021 21:05
Спорт 23.07.2021 21:05
На матчи волгоградского "Ротора" пустят только 500 болельщиков23.07.2021 13:44
Спорт 23.07.2021 13:44
Еле проснулись: волгоградский "Ротор" сыграл вничью с клубом из Подмосковья17.07.2021 21:08
Спорт 17.07.2021 21:08
Волгоградский «Ротор» открыл ничьей сезон в ФНЛ10.07.2021 21:02
Спорт 10.07.2021 21:02
Реклама