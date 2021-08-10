Матч волгоградского «Ротора» с «Балтикой» пройдет без зрителей





Матч волгоградского клуба с «Балтикой» из Калининграда на «Волгоград Арене», запланированный на 14 августа, состоится с пустыми трибунами. Как сообщили ИА «Высота 102» в клубе, на сектор активных фанатов могут пройти лишь немногочисленные болельщики с абонементами.

Ранее сообщалось, что в регионе разрешили проведение спортивных и физкультурных мероприятиях на свежем воздухе с участием зрителей, но при обеспечении организаторами безопасных условий для граждан при оказании услуг. В администрации Волгоградской области тогда поясняли, что под безопасными условиями подразумевается работа в режиме так называемой «свободной от COVID-19 зоны», предусматривающей обязательную вакцинацию сотрудников и пропуск зрителей, имеющих QR-коды. Однако, как выяснилось, даже привитые болельщики не смогут попасть на матч.



