Спорт

Матч волгоградского «Ротора» с «Балтикой» пройдет без зрителей

Спорт 10.08.2021 13:28
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10.08.2021 13:28


Матч волгоградского клуба с «Балтикой» из Калининграда на «Волгоград Арене», запланированный на 14 августа,  состоится с пустыми трибунами. Как сообщили ИА «Высота 102» в клубе, на сектор активных фанатов могут пройти лишь немногочисленные болельщики с абонементами. 
Ранее сообщалось, что в регионе разрешили проведение спортивных и физкультурных мероприятиях на свежем воздухе с участием зрителей, но при обеспечении организаторами безопасных условий для граждан при оказании услуг. В администрации Волгоградской области тогда поясняли, что под безопасными условиями подразумевается работа в режиме так называемой «свободной от COVID-19 зоны», предусматривающей обязательную вакцинацию сотрудников и пропуск зрителей, имеющих QR-коды. Однако, как выяснилось, даже привитые болельщики не смогут попасть на матч. 

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