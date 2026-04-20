Назначена судейская бригада на ключевой матч тура «Ротор» – «Родина»





РФС объявил состав судейской бригады, которая будет обслуживать центральный матч 30‑го тура Лиги PARI между волгоградским «Ротором» и московской «Родиной». Игра пройдёт 22 апреля на стадионе «Волгоград Арена» и начнётся в 19:00 по московскому времени.

Главный арбитр: Данил Набока (Краснодар)

Возглавит судейскую бригаду Данил Набока из Краснодара – молодой и перспективный рефери, набирающий опыт в матчах Первой лиги. Родился 3 марта 2000 года. В текущем сезоне Набока провёл четыре матча, показав 13 жёлтых карточек и одну вторую жёлтую карточку (приведшую к удалению игрока).

Назначение Набоки на матч «Ротора» и «Родины» может свидетельствовать о доверии РФС к молодым кадрам и стремлении дать им опыт работы на важных матчах. Перед арбитром стоит серьёзная задача: обе команды борются за высокие места в турнирной таблице, а значит, напряжение на поле будет высоким.

Помогать главному судье будут два линейных арбитра:

Андрей Филипкин (Екатеринбург) – опытный помощник с многолетним стажем работы в профессиональном футболе. Специализируется на фиксации офсайдов и контроле фланговых атак.

Артур Тиракьянц (Ростов‑на‑Дону) – ещё один квалифицированный ассистент, известный своей внимательностью к эпизодам у штрафной площади.

Их слаженная работа критически важна для точного определения положения «вне игры» и контроля за соблюдением правил в ключевых зонах поля.

Резервный судья: Владимир Шамара (Ростов-на-Дону)

Владимир Шамара будет готов выйти на поле в случае непредвиденных обстоятельств с главным арбитром. Его задача – внимательно следить за ходом матча со скамейки запасных и быть готовым оперативно включиться в работу.

Делегат и инспектор матча

Обеспечение объективности и соблюдения регламента возложено на Александра Шанина (Московская область) – делегата матча, который отвечает за организационные аспекты и взаимодействие между клубами и судейской бригадой.

Дмитрий Березнев (Ростов) – инспектор, который проведёт послематчевую оценку работы арбитров и подготовит отчёт для РФС.

Матч «Ротор» – «Родина» обещает стать одним из самых ярких событий тура. От особенности работы молодого арбитра зависит многое. Опыт помощников и контроль со стороны инспектора должны помочь молодому арбитру провести игру на высоком уровне. А исход встречи будет зависеть исключительно от мастерства футболистов.

Александр Веселовский

Фото: ФНЛ