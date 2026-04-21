Гол Ильи Сафронова признан лучшим в марте в Лиге PARI





В мире футбола редко что‑то запоминается так ярко, как голы на последних секундах. Именно такой момент подарил болельщикам Илья Сафронов из «Ротора» –и его удар в матче с «КАМАЗом» стал лучшим голом марта в Лиге PARI!

Гол был забит на 93‑й минуте гостевого матча 24‑го тура против «КАМАЗа». При счёте 1:0 в пользу хозяев Сафронов получил мяч после рикошета в штрафной площади, и поразил ближнюю «девятку», сравняв счёт (1:1).

За несколько секунд Илья сумел перевернуть ход матча и доказать, что хладнокровие и мастерство решают исход игры даже в самые напряжённые моменты.

Александр Веселовский