



20 апреля во томском Дворце зрелищ и спорта прошёл заключительный день полуфинальных матчей за 5–8‑е места Чемпионата России по волейболу среди женских команд Первой лиги. В решающем поединке встретились команды «СурГУ‑Аверс» (Сургут) и «Волжаночка‑ГРАСС‑УОР» (Волгоград). Итоговый счёт – 3:2 в пользу сургутской команды – стал настоящим реваншем: всего четырьмя днями ранее «Волжаночка» одержала победу над соперницами на той же нейтральной площадке с тем же счётом 3:2.

Матч начался с доминирования «Волжаночки‑ГРАСС‑УОР». Волгоградки уверенно взяли инициативу в свои руки и выиграли первый сет – 25:17.

Во второй партии волжанки закрепили успех – 25:18.

Счёт 0:2 по сетам ставил «СурГУ‑Аверс» в сложное положение, но команда не сдалась. Тренеры пересмотрели тактику и сургутянки начали постепенно перехватывать инициативу:

В третьем сете сургутская команда сократила разрыв, показав уверенную игру на блоке и в атаке – 25:19.

Четвёртую партию вновь взяли сибирячки – 25:18, сравняв счёт в матче.

Решающий пятый сет, играемый до 15 очков при условии преимущества в 2 очка, стал кульминацией противостояния. Счёт – 15:11 в пользу сургутянок.

«СурГУ‑Аверс» (Сургут) – «Волжаночка-ГРАСС-УОР» (Волгоград) – 3:2 (17:25; 18:25; 25:19; 25:18; 15:11)

По итогам серии матчей за 5–8‑е места: «Волжаночка‑ГРАСС‑УОР» заняла 6‑е место в Чемпионате России. Команда в турнире одержала 2 победы и потерпела 4 поражения.

Девушки под руководством главного тренера Анастасии Андреевны Кузнецовой и старшего тренера Александра Петровича Чернова выступили в следующем составе: Ксения Пустотина, Полина Калачевская, Елизавета Иванова, Арина Никитина, Варвара Михайлина, Арина Панова, Мария Кулебякина, Елизавета Полуэктова, Сима Алавердян, Надежда Дундий, Дарья Пинчук, Дарья Левина.

Александр Веселовский

Фото «Волжаночка-ГРАСС»/Vk.com