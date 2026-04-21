Главное

6 причин, почему трамвай самый удобный транспорт в городе Волгоградцы отправили в страдающий от наводнения Дагестан гумконвой: видео Гуцан привел Совфеду плохой пример из Волгограда с алкомаркетом вместо ФОКа В Волгограде спроектируют круговое трамвайное движение у ТРЦ «Акварель» Повреждённые дома и объекты ТЭК: что известно о смертельном ударе ВСУ по Волгоградской области

Актуально

«Получить Золотую Звезду он так и не успел»: как сложилась судьба знаменитого снайпера из Сталинграда

Главный тренер «Ротора» Дмитрий Парфёнов рассказал о прогрессе коллектива после рестарта сезона

Сражался за Сталинград, участвовал в легендарных боях и менял фамилию: как сложилась судьба знаменитого генерала Жадова

Федеральные новости

 24 поезда выбились из графика под Ростовом из-за атаки ВСУ
В Ростовской области на станции Персиановка Северо-Кавказской железной дороги после атаки дронами ВСУ возобновили движение поездов. Как сообщает Привет-Ростов, составы начали входить в график с 04:24 – после восстановления...
Федеральные новости
 Двое саратовцев пополнили российский список террористов
Росфинмониторинг включил двоих жителей Саратовской области в перечень террористов и экстремистов. Как сообщает ИА «СарИнформ», в обновленном списке фигурируют 47-летний Руслан Джабраилов и 18-летний Александр Субботин.   – Джабраилов –...
Спорт

«СурГУ‑Аверс» взяли реванш у «Волжаночки‑ГРАСС‑УОР» в борьбе за 5‑е место

Спорт 21.04.2026 08:12
0
20 апреля во томском Дворце зрелищ и спорта прошёл заключительный день полуфинальных матчей за 5–8‑е места Чемпионата России по волейболу среди женских команд Первой лиги. В решающем поединке встретились команды «СурГУ‑Аверс» (Сургут) и «Волжаночка‑ГРАСС‑УОР» (Волгоград). Итоговый счёт – 3:2 в пользу сургутской команды – стал настоящим реваншем: всего четырьмя днями ранее «Волжаночка» одержала победу над соперницами на той же нейтральной площадке с тем же счётом 3:2.

Матч начался с доминирования «Волжаночки‑ГРАСС‑УОР». Волгоградки уверенно взяли инициативу в свои руки и выиграли первый сет – 25:17.

Во второй партии волжанки закрепили успех – 25:18.

Счёт 0:2 по сетам ставил «СурГУ‑Аверс» в сложное положение, но команда не сдалась. Тренеры пересмотрели тактику и сургутянки начали постепенно перехватывать инициативу:

В третьем сете сургутская команда сократила разрыв, показав уверенную игру на блоке и в атаке – 25:19.

Четвёртую партию вновь взяли сибирячки – 25:18, сравняв счёт в матче.

Решающий пятый сет, играемый до 15 очков при условии преимущества в 2 очка, стал кульминацией противостояния. Счёт – 15:11 в пользу сургутянок.

«СурГУ‑Аверс» (Сургут) – «Волжаночка-ГРАСС-УОР» (Волгоград) – 3:2 (17:25; 18:25; 25:19; 25:18; 15:11)

По итогам серии матчей за 5–8‑е места: «Волжаночка‑ГРАСС‑УОР» заняла 6‑е место в Чемпионате России. Команда в турнире одержала 2 победы и потерпела 4 поражения.

Девушки под руководством главного тренера Анастасии Андреевны Кузнецовой и старшего тренера Александра Петровича Чернова выступили в следующем составе: Ксения Пустотина, Полина Калачевская, Елизавета Иванова, Арина Никитина, Варвара Михайлина, Арина Панова, Мария Кулебякина, Елизавета Полуэктова, Сима Алавердян, Надежда Дундий, Дарья Пинчук, Дарья Левина.

Александр Веселовский

Фото «Волжаночка-ГРАСС»/Vk.com

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Спорт
21.04.2026 08:40
Спорт 21.04.2026 08:40
Комментарии

0
Далее
Спорт
21.04.2026 08:12
Спорт 21.04.2026 08:12
Комментарии

0
Далее
Спорт
20.04.2026 19:03
Спорт 20.04.2026 19:03
Комментарии

0
Далее
Спорт
20.04.2026 07:30
Спорт 20.04.2026 07:30
Комментарии

0
Далее
Спорт
19.04.2026 18:26
Спорт 19.04.2026 18:26
Комментарии

0
Далее
Спорт
19.04.2026 14:37
Спорт 19.04.2026 14:37
Комментарии

0
Далее
Спорт
18.04.2026 19:44
Спорт 18.04.2026 19:44
Комментарии

0
Далее
Спорт
18.04.2026 17:01
Спорт 18.04.2026 17:01
Комментарии

0
Далее
Спорт
18.04.2026 14:11
Спорт 18.04.2026 14:11
Комментарии

0
Далее
Спорт
18.04.2026 12:27
Спорт 18.04.2026 12:27
Комментарии

0
Далее
Спорт
17.04.2026 13:42
Спорт 17.04.2026 13:42
Комментарии

0
Далее
Спорт
17.04.2026 10:34
Спорт 17.04.2026 10:34
Комментарии

0
Далее
Спорт
17.04.2026 07:30
Спорт 17.04.2026 07:30
Комментарии

0
Далее
Спорт
16.04.2026 20:09
Спорт 16.04.2026 20:09
Комментарии

0
Далее
Спорт
16.04.2026 08:24
Спорт 16.04.2026 08:24
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

