Главное

6 причин, почему трамвай самый удобный транспорт в городе Волгоградцы отправили в страдающий от наводнения Дагестан гумконвой: видео Гуцан привел Совфеду плохой пример из Волгограда с алкомаркетом вместо ФОКа В Волгограде спроектируют круговое трамвайное движение у ТРЦ «Акварель» Повреждённые дома и объекты ТЭК: что известно о смертельном ударе ВСУ по Волгоградской области

Актуально

«Получить Золотую Звезду он так и не успел»: как сложилась судьба знаменитого снайпера из Сталинграда

Главный тренер «Ротора» Дмитрий Парфёнов рассказал о прогрессе коллектива после рестарта сезона

Сражался за Сталинград, участвовал в легендарных боях и менял фамилию: как сложилась судьба знаменитого генерала Жадова

Федеральные новости

 24 поезда выбились из графика под Ростовом из-за атаки ВСУ
В Ростовской области на станции Персиановка Северо-Кавказской железной дороги после атаки дронами ВСУ возобновили движение поездов. Как сообщает Привет-Ростов, составы начали входить в график с 04:24 – после восстановления...
 Двое саратовцев пополнили российский список террористов
Росфинмониторинг включил двоих жителей Саратовской области в перечень террористов и экстремистов. Как сообщает ИА «СарИнформ», в обновленном списке фигурируют 47-летний Руслан Джабраилов и 18-летний Александр Субботин.   – Джабраилов –...
Спорт

Кто прервёт серию? Беспроигрышная «Родина» едет к набравшему ход «Ротору»

Спорт 21.04.2026 08:40
0
21.04.2026 08:40


В рамках 30‑го тура Первой лиги на стадионе «Волгоград Арена» сойдутся «Ротор» и московская «Родина». Матч обещает стать одним из самых интригующих в текущем сезоне: две команды с разными стилями, но схожими амбициями готовы подарить болельщикам яркую игру.

Волгоградцы закрепились на четвёртом месте турнирной таблицы с 48 очками и демонстрируют впечатляющую серию из пяти побед подряд. Домашняя арена для «Ротора» – настоящая крепость: владение мячом здесь превышает 55%, а фланговые атаки становятся главным оружием команды. В последних матчах волгоградцы играют по схеме 4–2–3–1, эффективно используя фланги.

Дома в текущем сезоне «Ротор» провёл 14 матчей: 21 забитый мяч (в среднем 1,50 за игру) и всего 8 пропущенных (0,57 за матч). Всего в 29 встречах команда одержала 13 побед, потерпела 7 поражений и 9 раз сыграла вничью.

Однако есть и слабые места: иногда команда теряет концентрацию между линиями, особенно если соперник атакует через центр. Кроме того, «Ротор» порой страдает от проблем с реализацией – создаёт много моментов, но реализует лишь малую их часть.

Москвичи удерживают вторую позицию с 56 очками и демонстрируют стабильную игру: 4 победы и 1 ничья в последних матчах. Их стиль – владение мячом и фланговые кроссы по схеме 4–3–3. Средняя результативность – 1,66 гола за игру, что говорит о мощной атаке.

«Родина» провела в гостях 14 игр: 23 забитых мяча (в среднем 1,64 за игру) и 14 пропущенных (1 за матч). По итогам 29 встреч она набрала 56 очков: 15 побед, 11 ничьих и лишь 3 поражения.

Слабые стороны «Родины» проявляются в гостевых матчах: прессинг становится менее интенсивным, а оборона оставляет пространство за спиной. Это может сыграть на руку «Ротору», который любит быстрые контратаки.

Букмекеры отдают небольшое предпочтение московской команде: коэффициент на победу «Родины» – 2,5; на победу «Ротора» – 3,2; на ничью – 2,85.

Эксперты прогнозируют боевую ничью со счётом 1:1, отмечая равный класс команд и их способность нейтрализовать сильные стороны друг друга.

Вероятный сценарий – обмен голами и напряжённая борьба до последних минут. Наиболее вероятные исходы: победа «Ротора» 2:1 за счёт вариативности атаки или ничья 2:2 с голами в концовке. «Ротор» будет давить на флангах, а «Родина» попытается контролировать центр поля.

Болельщиков ждёт захватывающая игра, где каждая команда будет решать свои стратегические задачи на сезон. Кто окажется сильнее – покажет матч на «Волгоград Арене».

Александр Веселовский

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Спорт
21.04.2026 08:40
Спорт 21.04.2026 08:40
Комментарии

0
Далее
Спорт
21.04.2026 08:12
Спорт 21.04.2026 08:12
Комментарии

0
Далее
Спорт
20.04.2026 19:03
Спорт 20.04.2026 19:03
Комментарии

0
Далее
Спорт
20.04.2026 07:30
Спорт 20.04.2026 07:30
Комментарии

0
Далее
Спорт
19.04.2026 18:26
Спорт 19.04.2026 18:26
Комментарии

0
Далее
Спорт
19.04.2026 14:37
Спорт 19.04.2026 14:37
Комментарии

0
Далее
Спорт
18.04.2026 19:44
Спорт 18.04.2026 19:44
Комментарии

0
Далее
Спорт
18.04.2026 17:01
Спорт 18.04.2026 17:01
Комментарии

0
Далее
Спорт
18.04.2026 14:11
Спорт 18.04.2026 14:11
Комментарии

0
Далее
Спорт
18.04.2026 12:27
Спорт 18.04.2026 12:27
Комментарии

0
Далее
Спорт
17.04.2026 13:42
Спорт 17.04.2026 13:42
Комментарии

0
Далее
Спорт
17.04.2026 10:34
Спорт 17.04.2026 10:34
Комментарии

0
Далее
Спорт
17.04.2026 07:30
Спорт 17.04.2026 07:30
Комментарии

0
Далее
Спорт
16.04.2026 20:09
Спорт 16.04.2026 20:09
Комментарии

0
Далее
Спорт
16.04.2026 08:24
Спорт 16.04.2026 08:24
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

