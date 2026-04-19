В рамках чемпионата России по волейболу среди женских команд Первой лиги в Томске проходят полуфинальные матчи за 5–8‑е места. В одном из ключевых поединков волгоградская команда «Волжаночка‑ГРАСС‑УОР» встретилась с соперницами из УОР (Курган). Волгоградки продемонстрировали уверенную игру на томской площадке и одержали победу со счётом 3:0.

Игра прошла под знаком доминирования волгоградской команды. Уже с первых минут «Волжаночка» взяла инициативу в свои руки и не отпускала её до финального свистка. Болельщики в Томске стали свидетелями яркой и динамичной игры.

Первый сет стал разминкой для волгоградских волейболисток – они уверенно выиграли со счётом 25:16. Курганские волейболистки пытались навязать борьбу, но не смогли противостоять слаженным действиям соперниц.

Вторая партия превратилась в настоящий мастер‑класс от «Волжаночки». Команда из Волгограда показала высочайший уровень техники и тактики, добившись разгромного результата – 25:7. Этот отрезок матча стал самым ярким проявлением игрового превосходства волгоградских спортсменок.

Третий сет оказался более напряжённым. УОР (Курган) удалось скорректировать тактику и оказать серьёзное сопротивление. Тем не менее волжанки сохранили концентрацию и довели партию до победы – 25:18, а вместе с ней и весь матч.

«Волжаночка-ГРАСС-УОР» (Волгоград) – УОР (Курган) – 3:0 (25:16; 25:7; 25:18)

19 апреля. Томск. Дворец зрелищ и спорта.

«Волжаночка-ГРАСС-УОР»: Ксения Пустотина, Полина Калачевская, Елизавета Иванова, Арина Никитина, Варвара Михайлина, Арина Панова, Мария Кулебякина, Елизавета Полуэктова, Сима Алавердян, Надежда Дундий,

Дарья Пинчук, Дарья Левина.

УОР: Виктория Рыбалка, Арина Горбова, Анастасия Архипова, Анастасия Самусенко, Дарья Шаламова, Яна Науменкова, Екатерина Турнова, Елизавета Полле, Екатерина Осипова, Анастасия Прохорина, Дарья Калинина, Диана Шпилева.

Победа вывела «Волжаночку‑ГРАСС‑УОР» вперёд – счёт в серии стал 1:0 в пользу волгоградской команды. Этот результат даёт команде хорошие шансы в борьбе за пятое место.

Александр Веселовский