 СК: в Хвалынске 20-летний зарезал 16-летнего юношу
В городе Хвалынске Саратовской области следователями СК России возбуждено уголовное дело по факту убийства 16-летнего юноши. Как сообщает ИА «СарИнформ», в совершении убийства подозревается 20-летний местный житель. По...
Федеральные новости
 Ростовские школьники жестоко избили подростка с инвалидностью
В Ростовской области полиция расследует жестокое избиение 17-летнего юноши с инвалидностью. Как сообщает Привет-Ростов, по предварительным данным, подростка избили на территории школы. По данным издания, инцидент произошел в Милютинском...
Настроения и высказывания тренеров после матча «СКА‑Хабаровск» — «Ротор» (2:1)

18 апреля в Хабаровске завершился матч 29‑го тура Лиги PARI, в котором «Ротор» обыграл «СКА‑Хабаровск» со счётом 2:1. Разберём, в каком настроении тренеры команд подошли к пресс‑конференции и что сказали по итогам игры.

Настроение главного тренера «СКА‑Хабаровска» было явно подавленным. Команда не может победить уже семь матчей (четыре поражения и три ничьи) и занимает 13‑е место в таблице с 35 очками.

В коротком видеообращении к болельщикам Алексей Поддубский прямо признал проблемы:

– Хочу извиниться за такую игру перед болельщиками. Второй тайм – это просто безобразие. Очень легко мы пропускаем голы в свои ворота.

Настроение Дмитрия Парфёнова было более позитивным. «Ротор» одержал пятую победу подряд и продлил серию без поражений до девяти игр, оставаясь на 4‑м месте с 48 очками.

На пресс‑конференции Парфёнов сделал акцент на выполнении установки и контроле над игрой:

– Хотел бы отметить действия своей команды, которая выполнила установку, которую проговаривали. То, к чему готовились, то и происходило на поле. Был момент, когда мы пропустили мяч: неправильно вышли из обороны, хозяева чуть‑чуть придавили. Этот гол хорошо нас взбодрил. Но команда полностью выполняла, что просили, владела преимуществом. Во втором тайме было достаточно моментов, чтобы забивать.

Такой подход тренеров показывает, что «Ротор» находится в хорошей форме и борется за высокие места, а «СКА‑Хабаровск» нуждается в срочных корректировках, чтобы избежать борьбы за выживание.

Александр Веселовский

