6 причин, почему трамвай самый удобный транспорт в городе
В Волгограде спроектируют круговое трамвайное движение у ТРЦ «Акварель»
Повреждённые дома и объекты ТЭК: что известно о смертельном ударе ВСУ по Волгоградской области

«Получить Золотую Звезду он так и не успел»: как сложилась судьба знаменитого снайпера из Сталинграда

Главный тренер «Ротора» Дмитрий Парфёнов рассказал о прогрессе коллектива после рестарта сезона

Сражался за Сталинград, участвовал в легендарных боях и менял фамилию: как сложилась судьба знаменитого генерала Жадова

 Пожар в школе Слюсаря ликвидировало утром ростовское МЧС
В Ростове-на-Дону утром 20 апреля произошел пожар в школе Б. Ю. Слюсаря. Как сообщает Привет-Ростов, из здания были экстренно эвакуированы педагоги и школьники – около 950 человек.   – Сообщение о...
 Минобороны за ночь сбило 112 украинских БПЛА
В ночь на 20 апреля ВСУ вновь предприняли попытку террористического удара по мирным жителям российских регионов. По данным Минобороны, атака была отбита дежурными подразделениями. - В течение прошедшей ночи дежурными...
Азнауров в двух сборных, Бардыбахин – привычно в топе: успехи «Ротора» в 29‑м туре

Спорт 20.04.2026 07:30
20.04.2026 07:30


 
Волгоградский «Ротор» в весенней части сезона Лиги PARI демонстрирует не просто отдельные яркие вспышки, а стабильную игру на дистанции – и это во многом заслуга сплочённости коллектива. В каждом матче зажигается кто‑то новый, но за индивидуальными успехами всегда стоит слаженная работа всей команды.
 
Яркий пример – матч 29‑го тура против «СКА‑Хабаровска», который прошёл 18 апреля на стадионе имени Ленина. Итоговый счёт – 2:1 в пользу «Ротора» – стал возможен благодаря дублю полузащитника Имрана Азнаурова (голы на 6‑й и 26‑й минутах). Его игра настолько впечатлила специалистов, что футболист попал сразу в два экспертных рейтинга тура:
 
Он вошёл в символическую сборную 29 тура от ФНЛ –за результативность и влияние на ход матча.
 
Также в сборную по версии «Советского спорта» совместно с Лигой PARI, где компанию ему составили ещё два игрока «Ротора»: защитник Вячеслав Бардыбахин, и полузащитник Глеб Шильников.
 
Примечательно, что Вячеслав Бардыбахин попадает в символические сборные уже не в первый раз – это стало привычным признанием его стабильной игры на высоком уровне.
 
Такая ротация лидеров говорит о нескольких важных вещах:
 
– Высокий уровень конкуренции в команде: каждый игрок понимает, что шанс проявить себя будет, и нужно быть максимально готовым к каждому матчу.
 
– Тактическая гибкость тренера: команда умеет подстраиваться под соперника и менять стиль игры в зависимости от ситуации.
 
– Психологическая устойчивость коллектива: если у кого‑то из игроков не получается реализовать задуманное, команда не теряет контроль над ситуацией – всегда находится футболист, который берёт инициативу на себя и меняет ход матча в пользу «Ротора».
 
Александр Веселовский

