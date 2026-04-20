Спорт 20.04.2026 07:30
0
20.04.2026 07:30
Волгоградский «Ротор» в весенней части сезона Лиги PARI демонстрирует не просто отдельные яркие вспышки, а стабильную игру на дистанции – и это во многом заслуга сплочённости коллектива. В каждом матче зажигается кто‑то новый, но за индивидуальными успехами всегда стоит слаженная работа всей команды.
Яркий пример – матч 29‑го тура против «СКА‑Хабаровска», который прошёл 18 апреля на стадионе имени Ленина. Итоговый счёт – 2:1 в пользу «Ротора» – стал возможен благодаря дублю полузащитника Имрана Азнаурова (голы на 6‑й и 26‑й минутах). Его игра настолько впечатлила специалистов, что футболист попал сразу в два экспертных рейтинга тура:
Он вошёл в символическую сборную 29 тура от ФНЛ –за результативность и влияние на ход матча.
Также в сборную по версии «Советского спорта» совместно с Лигой PARI, где компанию ему составили ещё два игрока «Ротора»: защитник Вячеслав Бардыбахин, и полузащитник Глеб Шильников.
Примечательно, что Вячеслав Бардыбахин попадает в символические сборные уже не в первый раз – это стало привычным признанием его стабильной игры на высоком уровне.
Такая ротация лидеров говорит о нескольких важных вещах:
– Высокий уровень конкуренции в команде: каждый игрок понимает, что шанс проявить себя будет, и нужно быть максимально готовым к каждому матчу.
– Тактическая гибкость тренера: команда умеет подстраиваться под соперника и менять стиль игры в зависимости от ситуации.
– Психологическая устойчивость коллектива: если у кого‑то из игроков не получается реализовать задуманное, команда не теряет контроль над ситуацией – всегда находится футболист, который берёт инициативу на себя и меняет ход матча в пользу «Ротора».
Александр Веселовский
Азнауров в двух сборных, Бардыбахин – привычно в топе: успехи «Ротора» в 29‑м туре20.04.2026 07:30
