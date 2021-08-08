Происшествия

В Ростовской области волгоградец устроил жуткое ДТП: трое сгорели

Происшествия 08.08.2021 18:15
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08.08.2021 18:15


В Ростовской области расследуют обстоятельства жуткого ДТП, в котором сгорели три человека. Как сообщили в ГУ МВД по Ростовской области, трагедия произошла сегодня ночью на 133 километре автодороги Ростов-на-Дону – Волгодонск в  Мартыновском  районе. «Лада Веста» под управлением 29-летнего жителя Волгоградской области двигалась по направлению на Ростов-на-Дону, но в какой-то момент вылетела на встречную полосу и по касательной столкнулась с  «Ладой Приорой», за рулем которой находился 24-летний парень. «Лада Приора» съехала в кювет. 

Но после этого «Лада Веста» столкнулась с другой машиной, которая ехала за «Ладой Приорой». На этот раз столкновение оказалось более серьезным - «ВАЗ-2112», которым управлял 26-летний водитель, вылетел в правый кювет и загорелся.
В результате ДТП в сгоревшем автомобиле скончались водитель,  19-летний и 22-летние пассажиры.  Пострадал также водитель «Лады Весты».
Фото отдела пропаганды УГИБДД по Ростовской области. 

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