В Ростовской области волгоградец устроил жуткое ДТП: трое сгорели

Происшествия 08.08.2021 18:15
0
08.08.2021 18:15
В Ростовской области расследуют обстоятельства жуткого ДТП, в котором сгорели три человека. Как сообщили в ГУ МВД по Ростовской области, трагедия произошла сегодня ночью на 133 километре автодороги Ростов-на-Дону – Волгодонск в Мартыновском районе. «Лада Веста» под управлением 29-летнего жителя Волгоградской области двигалась по направлению на Ростов-на-Дону, но в какой-то момент вылетела на встречную полосу и по касательной столкнулась с «Ладой Приорой», за рулем которой находился 24-летний парень. «Лада Приора» съехала в кювет.
Но после этого «Лада Веста» столкнулась с другой машиной, которая ехала за «Ладой Приорой». На этот раз столкновение оказалось более серьезным - «ВАЗ-2112», которым управлял 26-летний водитель, вылетел в правый кювет и загорелся.
В результате ДТП в сгоревшем автомобиле скончались водитель, 19-летний и 22-летние пассажиры. Пострадал также водитель «Лады Весты».
Фото отдела пропаганды УГИБДД по Ростовской области.
Реклама
В Урюпинске пьяный водитель сбил насмерть 7-летнего мальчика08.08.2021 09:55
Происшествия 08.08.2021 09:55
В Волжском подросток на велосипеде въехал в остановку08.08.2021 09:06
Происшествия 08.08.2021 09:06
Волгоград горит: полыхают мусорные свалки и павильоны07.08.2021 15:01
Происшествия 07.08.2021 15:01
В Волгограде около строительной базы нашли ногу человека07.08.2021 14:20
Происшествия 07.08.2021 14:20
Трехлетняя девочка утонула в бассейне в Михайловке Волгоградской области06.08.2021 20:02
Происшествия 06.08.2021 20:02
«ГАЗель» сгорела в Волгограде на пути к дачам (ВИДЕО)06.08.2021 14:16
Происшествия 06.08.2021 14:16
Пьяный волжанин покалечился на угнанной из автосервиса машины06.08.2021 13:25
Происшествия 06.08.2021 13:25
В Волгограде не могут устранить аварию на водопроводе06.08.2021 11:30
Происшествия 06.08.2021 11:30
Волгоградец на мопеде протаранил столб06.08.2021 09:50
Происшествия 06.08.2021 09:50
Урожай снарядов времен войны собрали саперы у поселка под Волгоградом06.08.2021 09:25
Происшествия 06.08.2021 09:25
Розовые it-карамельки прислали в мужскую колонию в Волгограде05.08.2021 14:10
Происшествия 05.08.2021 14:10
Волгоград встал в километровой пробке из-за аварии05.08.2021 13:29
Происшествия 05.08.2021 13:29
«КамАЗ» из Саратова перевернулся на затяжном повороте в Волгоградской области05.08.2021 11:59
Происшествия 05.08.2021 11:59
На юге Волгограда горит степь в промышленной зоне НПЗ04.08.2021 14:28
Происшествия 04.08.2021 14:28
На трассе под Волгоградом легковушка и маршрутка столкнулись с фурой: двое погибли04.08.2021 11:46
Происшествия 04.08.2021 11:46
Реклама