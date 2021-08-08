Спорт

Экс-игроки волгоградского «Динамо» завоевали серебро на Олимпиаде в Токио

Спорт 08.08.2021 12:08
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08.08.2021 12:08


Две воспитанницы волгоградской гандбольной школы Анна Седойкина и Антонина  Скоробогатченко завоевали серебро на олимпийских играх в Токио в составе ОКР. Как сообщает ИА «Высота 102», россиянки уступили в финальном матче за золото сборной Франции – 25:30. 
Анна Седойкина и Антонина Скоробогатченко в разные годы  выступали за волгоградский гандбольный клуб «Динамо». В настоящее время они играют за московский ЦСКА. Анна Сейдойкина уже является олимпийской чемпионкой по гандболу – золотую медаль она завоевала на олимпийских играх 2016 года в Рио-де-Жанейро. Для Антонины Скоробогатченко игры в Токио были первой олимпиадой в спортивной карьере. 
Фото инстаграм Антонины Скоробогатченко и Федерации гандбола России. 

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