Происшествия

В Урюпинске пьяный водитель сбил насмерть 7-летнего мальчика

Происшествия 08.08.2021 09:55
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08.08.2021 09:55




В Урюпинском районе  задержан 45-летний мужчина, который, находясь в пьяном состоянии, сбил насмерть на своем автомобиле 7-летнего мальчика. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, трагедия произошла накануне. «ВАЗ-2110», двигаясь по ул. Строительная из хутора Аброскинский в сторону ул. Советская, наехал на мальчика, который перебегал дорогу. Ребенок от полученных травм скончался на месте ДТП, водитель с места аварии скрылся. В ходе проведения розыскных мероприятий сотрудниками ГИБДД он был задержан. В момент задержания водитель занимался разборкой автомашины, пытаясь скрыть  повреждения от ДТП.

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