В Волжском подросток на велосипеде въехал в остановку





В Волжском нашли подростка, который разбил остановку на ул. Коммунистической. Как сообщили ИА «Высота 102» в администрации города, несовершеннолетний въехал в стеклянный павильон на велосипеде. Теперь его родители выплатят причиненный городскому хозяйству ущерб.

Всего комитетом благоустройства и дорожного хозяйства администрации города в полицию подано 15 заявлений о порче остановок. По двум из них возбуждены уголовные дела, по остальным проводятся проверки.

Фото Открытый Волжский ВК.







