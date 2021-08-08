В Волжском подросток на велосипеде въехал в остановку

Происшествия 08.08.2021 09:06
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08.08.2021 09:06
В Волжском нашли подростка, который разбил остановку на ул. Коммунистической. Как сообщили ИА «Высота 102» в администрации города, несовершеннолетний въехал в стеклянный павильон на велосипеде. Теперь его родители выплатят причиненный городскому хозяйству ущерб.
Всего комитетом благоустройства и дорожного хозяйства администрации города в полицию подано 15 заявлений о порче остановок. По двум из них возбуждены уголовные дела, по остальным проводятся проверки.
Фото Открытый Волжский ВК.
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