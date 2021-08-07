Волгоград горит: полыхают мусорные свалки и павильоны











Два пожара в областном центре тушат в настоящее время огнеборцы. Как сообщили ИА «Высота 102» очевидцы, в Кировском районе загорелись павильоны. В Дзержинском районе на бульваре 30-летия Победы полыхают кучи сухих веток и мусора. Подробности уточняются в ГУ МЧС по Волгоградской области.

Между тем, на залежи обрезанных веток вблизи домов волгоградцы жалуются постоянно. Например, в Кировском районе Волгограда жители домов №27, 31 по ул. Воронкова, дома №19 по ул. Кедровая, признанных аварийными, боятся, что не доживут до переселения и сгорят вместе со сваленным во дворах хламом.

Автор видео Сергей ВК.