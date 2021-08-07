Общество

«Везите сами»: внучка умершего заслуженного педагога не может забрать его тело из морга Волгограда

Общество 07.08.2021 20:12
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07.08.2021 20:12


Жительница Котово Светлана Жупанова пожаловалась в минздрав РФ на действия врачей центральной районной больницы, которые потребовали оплатить расходы на доставку тела ее умершего деда в инфекционный морг Волгограда. «Мой дедушка Виктор Иванович Карманов умер 4 августа. Ему было 84 года. У деда было двустороннее воспаление легких, но тест на коронавирус оказался  отрицательным. Умер он, как говорится в справке, от тромба. Сутки дед  пролежал дома – ни участковый, ни врач к нам не приехали. Забрала его ритуальная служба. Тело дедушки отвезли в городской морг. Однако потом врачи приняли решение отправить его в Волгоград в инфекционный морг. Объяснили это тем, что дедушка контактировал с коронавирусными больными. Болеют мои родители, а дед жил с ними. Мне сказали, что не доверяют отрицательному тесту, поэтому вскрытие решили проводить в Волгограде», - рассказала Светлана. 
При этом женщине сразу сказали, что ей придется оплатить расходы на транспортировку тела в областной центр. «Я была возмущена – почему я должна платить? Я не миллионерша. У меня маленький ребенок, болеют родители. Только похороны, как уже посчитали, нам обойдутся в 50 тысяч рублей. После скандала в ЦРБ согласились довезти тело деда в Волгоград, дали машину, в которую погрузили тело еще одного покойника. От меня еще требовали, чтобы я наняли грузчиков. Спасибо, родственники другого умершего помогли. А вот обратно, сказали, придется везти за свой счет. В ритуальной службе подсчитали, что это будет стоить 33 тысячи рублей. Таких денег у меня нет. Значит, я не смогу похоронить своего дедушку. Но в ответ я слышу – «Это ваши проблемы», - говорит женщина. 
При этом, по словам Светланы, она переживает и за своих родителей. «Мама с папой болеют уже около трех недель. У мамы 20% поражение легких. Она ездила на КТ в Камышин, тоже платила за исследование. Врачи ими не занимаются, гоняют примерно раз в неделю на прием, где им выдают только малую часть лекарств, без осмотра. Чтобы просто зайти в кабинет к врачу, они  занимают очередь с шести утра и стоят в ней с другими, у кого нет коронавируса, до самого вечера», - возмущается котовчанка. 
Как утверждает Светлана, в министерстве здравоохранения РФ, куда она дозвонилась и пожаловалась на действия врачей, пообещали вмешаться в ситуацию. Женщина также написала заявление в полицию. Но сможет ли она в ближайшее время похоронить своего родного человека, неизвестно. 
«Мой дедушка до пенсии работал на металлургическом заводе в Кировской области, он ветеран труда. Уже на пенсии занялся другим делом. В детском саду организовал кукольный театр, стал заслуженным педагогом. Он недавно переехал к нам в Котово  после смерти жены. Даже, когда болел, держался молодцом, не унывал, верил, что все будет хорошо. Он уж точно не заслужил того, что происходит после его смерти», - едва не плачет Светлана. 
Редакция ИА «Высота 102» обратилась за комментарием  в комитет здравоохранения Волгоградской области. Между тем, подобную ситуацию уже рассматривал суд. В Новоаннинском районе женщине, у которой в октябре прошлого года умерли двое родственников от коронавируса, также пришлось оплатить транспортировку тел в инфекционный морг Волгограда в размере 64 тысячи рублей. Вступившим в силу решением суда  действия руководства ЦРБ, которое не организовало доставку тела в Волгоград медицинским транспортом, признаны незаконными. Теперь больница возместит родственникам все расходы. 
Фото из семейного архива Светланы Жупановой.

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