



Реально ли сдать сразу два ЕГЭ на сто баллов? Волгоградские выпускники Артём Цендровский и Анна Аладьева доказали, что этот космический результат – вполне реальная и досягаемая цель. Как готовиться к экзамену, не робеть перед ошибками и дважды повторить свой успех, школьники рассказали корреспондентам ИА «Высота 102».





На экзамены выпускница михайловской школы № 7 Анна Аладьева, получившая высший балл на ЕГЭ по химии и русскому языку, шла без дрожи в коленях. Свое спокойствие девушка объясняет просто - «сотня» не была для неё самоцелью.

– Я планирую поступать в медицинский вуз, поэтому на ЕГЭ сдавала химию и биологию. По правде говоря, подготовка к экзамену по химии давалась проще. Я люблю решать сложные задачи с множеством вычислений. По большей части у меня математический склад ума, поэтому мне легко следовать строгим алгоритмам. При написании сочинения на ЕГЭ по русскому языку я тоже соблюдала четкую структуру. Кстати, устоявшееся мнение о повальной безграмотности молодежи я считаю не более, чем устаревшим стереотипом. Многие мои сверстники грамотно и пишут, и общаются.

В формулу своего успеха выпускница из Волгоградской области включает два основных слагаемых – регулярные занятия и практику. За скобками остается поддержка близких – по словам Ани, ее родители не переживали за результаты и своей непоколебимой уверенностью противостояли подростковым тревогам.

– Я не ставила целью написать экзамен идеально, поэтому и не беспокоилась за возможные ошибки. Это помогало мне сосредоточиться на заданиях и не нервничать, – рассказывает школьница. – На мой взгляд, человек, который на совесть готовился к ЕГЭ, в любом случае получит хороший результат. Но, тем не менее, элемент удачи никто не отменял – в КИМе всегда может попасться какое-то неприятное задание.

Уже после выпускных экзаменов Анна разрушает и другие мифы. Например, о том, что ЕГЭ – главная страшилка для всех выпускников.

– Все индивидуально. Кому-то учеба дается труднее, кому-то легче. У меня она никогда не вызывала больших проблем, – отмечает девушка. – Какие планы на будущее? В первую очередь я хочу отдохнуть и вернуть в свою жизнь занятия рисованием – на время подготовки их пришлось отложить. А дальше планирую поступить в ВУЗ на стоматологический факультет и сосредоточиться на переезде в другой город.





Артем Цендровский: «Без подготовки шансы на 90+ баллов равны нулю»

А вот волжанин Артем Цендровский, заработавший две сотни на ЕГЭ по русскому языку и математике, не скрывает – экзамены стали для него хорошей проверкой на стрессоустойчивость.

– Я очень волновался перед экзаменами. Боялся допустить какую-то досадную ошибку или неправильно заполнить бланки, – вспоминает дважды «стобалльник». – Родители помогали успокоиться и настроиться на главное. Они очень верили в меня и говорили, чтобы я не боялся плохого результата. Как мотивировать себя самому? Сложно сказать – у каждого свои цели. Лично мне хотелось набрать высокие баллы и поступить в университет своей мечты.

Чтобы выпускные экзамены не казались непокоримым Эверестом, школьник задолго до их сдачи разложил вопрос «по косточкам» - четко определился с предметами по выбору, выявил свои сильные и слабые стороны и с головой ушел в подготовку.

– Отличные результаты по «пробникам» пошли не сразу. Я всегда уделял много времени учебе, но в процессе подготовки понял, что от меня требуется еще большей включенности, – рассуждает Артем Цендровский. – На мой взгляд, важно четко определиться с предметами, не распыляться на несколько дополнительных и как можно раньше начать готовиться. Возможно, на экзамене и есть некая доля везения. Если ты встречаешь уже знакомые задания, вероятность хорошего результата, конечно же, растет. Однако без подготовки шансы получить 90+ баллов равны нулю. Поэтому не советую никому из будущих выпускников полагаться на удачу.

Перед объявлением результатов ЕГЭ выпускник школы № 30 имени Медведева волновался ничуть не меньше, чем перед самими экзаменами. А, наконец увидев результаты, он не сразу поверил глазам.

– В момент оглашения результатов тревога просто зашкаливала. Когда узнал, что по русскому языку и математике я набрал по сто баллов, на несколько секунд просто оторопел – я был в таком шоке, что просто не мог поверить. А какие эмоции испытывали мои родители – смеялись и одновременно плакали от радости, – говорит Артем. – Сейчас я надеюсь поступить в выбранный университет, а после начать строить лучшие в мире самолеты и ракеты.





Татьяна Кузьмина: «Детей нужно не натаскивать, а реально учить»

Педагог из города Михайловки, подготовившая к экзамену по русскому языку «стобалльницу» Анну Аладьеву, уверена, что самые сложные задания школьникам стоит предложить еще до ЕГЭ.

– Я очень люблю находить для детей трудные задания. Как говорится, тяжело в учении… Самое страшное в нашем времени – то, что дети так мало читают и порой не знают значения довольно простых слов. Например, торнадо. Мне приходилось слышать от выпускников, что торнадо – это зимняя вьюга, – рассказывает Татьяна Кузьмина. – И все-таки я не хочу обобщать и говорить об общей безграмотности. Грамотных и желающих учиться детей по-прежнему достаточно. Главное, не заниматься так называемым натаскиванием на экзамен. На мой взгляд, ЕГЭ должен формировать умение размышлять, грамотно писать и также грамотно излагать свои мысли.

Спокойствие и психологический комфорт выпускников учитель из Михайловки называет не менее важными факторами успеха.

– Я знаю, что иногда детям говорят: «Да ты не сдашь». Зачем? Напротив, я всегда убеждаю школьников, что их жизнь только начинается. Впереди их ждет еще столько экзаменов, что эти по прошествии лет покажутся едва ли не самыми простыми, – убеждает педагог. – С таким настроем дети смогут отвлечься от всех тревожных мыслей и сконцентрироваться на главном.

Виктория Чумакова

Фото: личные архивы Артёма Цендровского и Анны Аладьевой, ИА «Высота 102»