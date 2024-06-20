Автомобиль «ВАЗ-2110» ночью столкнулся с деревом в Николаевском районе Волгоградской области. В результате ДТП пострадали двое пассажиров легковушки, сообщили V102.RU в ГУ МВД России по региону.
Авария произошла на 595 километре автодороги «Иловатка-Ст.Полтавка-Гмелинка-Палласовка-Николаевск».
- В 02:00 41-летний водитель не справился с управлением и совершил съезд с проезжей части с последующим наездом на дерево, - пояснили в региональном главке МВД. - В результате ДТП 44-летний и 33-летний пассажиры автомобиля доставлены в медучреждение.
Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области