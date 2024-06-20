«Вылетел на встречку»: обнародованы подробности смертельного ДТП с такси под Волгоградом

Расследования 20.06.2024 10:47
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20.06.2024 10:47
В ГУ МВД по Волгоградской области сообщили детали страшной аварии, которая произошла накануне, 19 июня, в Новониколаевском районе. Как пояснили V102.RU в главке, трагедия случилась в 8-50 час. на 657 км автодороги Р-22 «Каспий».
25-летний водитель, управляя автомобилем Kia Ceed, выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с грузовым автомобилем Volvo. В результате травмы получил водитель иномарки, он доставлен в больницу. А 21-летняя пассажирка от полученных травм скончалась на месте.
Столкновение было таким страшным, что машину такси буквально расплющило.
Фото ГУ МВД по Волгоградской области
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