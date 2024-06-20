«Прошу набраться терпения»: Бочаров поставил задачу достроить мост через Волгу

В ходе начавшейся сегодня в полдень встречи с общественностью в Центральном концертном зале Волгограда губернатор Андрей Бочаров обозначил одну из приоритетных задач на ближайшее будущее — возведение второй очереди первого пускового комплекса мостового перехода через Волгу, который так и не был достроен при прежней власти, сообщает V102.RU.

В начале встречи глава региона призвал «набраться терпения и выдержки» перед большой работой.

— Теперь это уже наша задача. Мы обязаны шаг за шагом исправить ситуацию и исправим. Мы это уже делаем. Поэтапно объект будет достроен. Для этого, как мы видим, потребуется время и, к сожалению, уже другие по объему ресурсы для его реализации. Цена ошибки — упущенная возможность развития всей Волгоградской области и юга России. Поэтому нам с вами будет необходимо внимательно отнестись к выбору приоритетов в своей работе, — подчеркнул Андрей Бочаров.

Сегодня Бочаров лично презентует план развития на ближайшее десятилетие. Губернатор признался, что с 2014 года предыдущие десять лет «пролетели, как одно мгновение», было сделано многое, но и предстоит реализовать не меньше.

Глава региона поблагодарил Президента РФ Владимира Путина за поддержку Волгоградской области, а всех жителей области — за совместную созидательную работу, отметив важность публичного формата мероприятия, подчеркнув, что «подобное представление планов хорошо дисциплинирует и побуждает представителей власти к более эффективной работе».

Напомним, что следить за встречей, на которую приглашены более 700 жителей, можно в онлайн-формате — трансляция организована телеканалом «Волгоград 24». Текстовую версию и фрагменты выступления опубликуют в официальных пабликах администрации региона в соцсетях.