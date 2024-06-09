Выстоял в страшных боях, но не выдержал большой стройки: как жил исчезнувший с лица земли поселок Рынок





Старое кладбище с покосившимися крестами – все, что осталось от когда-то развитого села Рынок в северной части города. Став свидетелем по-настоящему исторических событий и выстояв в тяжелых боях Сталинградской битвы, оно опустело в 50-х годах при строительстве Волжской ГЭС. Обо всем по порядку расскажем в материале ИА «Высота 102».

Современный берег Волги от плотины ГЭС до устья реки Сухая Мечетка изрезан балками и оврагами. Время и гуляющие по степи ветра стерли здесь почти все следы человеческого пребывания. А когда-то в этих местах кипела жизнь. Деревню Рынок с непривычным для современного уха ударением на второй слог основали в 30-40-е годы XIX столетия. Свое название она получила вовсе не из-за развитой торговли. Рынками местные жители называли речные мысы – как раз на таком жители деревни Орловка и разбили новое поселение.





- До 1876 года хутор Рынок административно относился к Орловке и назывался «Орловка, РынокЪ тожъ», но уже к началу XX века он получил самостоятельное имя, - рассказывает научный сотрудник отдела научно-экспозиционной работы Волгоградского областного краеведческого музея Сергей Блохин. – В XIX столетии поселение окружали несколько населенных пунктов. В одной версте южнее располагалась усадьба Мишина, за ней – деревня Спартанка и хутор Журковка. В двух верстах севернее была усадьба господ Лятошинских, а за ней – деревня Винновка. А дальше, в 15-17 верстах, находился город Царицын.

Оценить уровень жизни развивающегося села можно даже по сухим архивным сводкам. В 1898 году в Рынке насчитывали 1027 жителей – 501 мужчину и 526 женщин. Здесь работали две школы, хлебный магазин, семь ветряных мукомольных мельниц, три лавки мелочные и одна винная, постоялый двор. Имелся также пожарный сарай с обозом и принадлежностями.





На земельных наделах Рынка росла пшеница и рожь, овёс и ячмень. На солнечной стороне Сухой Мечетки созревали арбузы. Местные жители занимались рыболовством и держали скот.

Из церкви - в поселковый клуб и столовую для рабочих

В 1867 году на въезде в село со стороны Ерзовки построили деревянную однопрестольную церковь архангела Михаила со сторожкой, домами для священника и псаломщика, а также церковно-приходской школой. Сегодня на месте храма, пережившего смену эпох и сгоревшего во время Сталинградской битвы, растут березы.

- После открытия храма деревня превратилась в село и административно отделилась от Орловки. В 1896 году к приходу принадлежали три деревни: Спартанка, Винновка и Журковка. Общее число прихожан в те времена составляло 1485 человек, - комментирует сотрудник краеведческого музея.

С приходом советской власти в здании приходской школы открывают народный дом. Деревянная сторожка становится школой, а добротный дом священника, имевший даже каменные конюшни, в Рынках отдают под сельсовет.

- В ноябре 1924 года милиция регистрирует в Рынке священника Игнатия Лукьяненко и диакона Афанасия Недогреева, - отмечает сотрудник Волгоградской епархии Сергей Иванов. - А в 30-е годы в пока еще действующем храме - это подтверждается воспоминаниями крестившихся в нем людей - обычным псаломщиком служит игумен Гермоген. Из-за малого числа действующих церквей лицу такого высокого монашеского чина приходится прислуживать на должности церковнослужителя. В ноябре 1936-го Гермогена арестовали вместе с епископом Антонием (Романовским) и осудили.





Спустя два года церковь Архангела Михаила пытались разорить. Местные жители вспоминали, что однажды к храму подъехала машина, и через разбитое окно активисты выбросили в нее всю церковную утварь и иконы. Дети сумели выпросить у них лишь несколько святынь, а верующие жители Рынка Петр и Агриппина Стольниковы, Матрона Усова и Дарья Животова спрятали в подвале одного из домов "Распятие" и Казанскую икону Божией матери. Уже после войны они принесли их в Казанский кафедральный собор.

- С церкви сбросили колокола. Самый большой из них, весом в 109 килограммов, не разбился даже от удара о булыжную мостовую. Очевидцы рассказывали, что после его долго били двухпудовой гирей, - говорит кандидат философских наук Сергей Иванов. – Помощи в снятии колоколов власти попросили у комсомольца Ивана Антонова. Тот отказался, сказав: "Я их не вешал, и скидывать не буду". Несмотря на протесты сельчан, сбросить колокола согласился ерзовский печник Иван по прозвищу Катрин. Взобравшись на высоту, мужчина упал и из-за полученных травм остался душевнобольным. Ивана Антонова же сочли неблагонадежным и долгое время не брали в армию, о службе в которой он так мечтал. В конце концов его все же призвали на службу и сразу отправили в бои на Халхин-гол. В декабре 1943-го кадровый военный получил посмертное звание Героя Советского Союза.





В октябре 1940-го облисполком вынес окончательный приговор построенному полвека назад храму. В опустевшем здании разместили поселковый клуб, а после – во время строительства железной дороги Сталинград – Владимировка – его переоборудовали в столовую для рабочих. Из-за холодной и сырой погоды дров на растопку печей катастрофически не хватало, поэтому власти распорядились разбирать колокольню. К самой церкви пристроили несколько складов и других помещений.

- В сентябре 1942 года храм Архангела Михаила сгорел. Одна из жительниц села рассказывала, что приказ о его сожжении отдала местная уполномоченная Полина Ивановна, заставившая местных разбирать фундамент на материалы для строительства школы, - комментирует Сергей Иванов. – В том же году немцы повесили священника из Рынка за его провозглашение ектеньи о победе русского оружия и погибели фашистов.

Важная точка на карте

Вернемся к мирской жизни села – насыщенной историческими событиями, героической и местами трагичной. Во время Гражданской войны Рынок стал важной точкой на карте для противоборствующих сторон. В августе 1918 года войска «белых» вышли к Волге, заняли волжское побережье и охватили Царицын полукольцом. Спустя несколько дней «красные» ответили на стратегические успехи очередным наступлением и зашли в Рынок.





В 1942 году Рынок, включенный в состав Сталинграда, вновь стал свидетелем войны. В день массированной бомбардировки, 23 августа, немецкие части провали оборону на Дону, вышли к Волге и, заняв поселение на северной промышленной окраине города, взяли прицел на Сталинградский Тракторный завод. По воспоминаниям генерала Грекова, «Рынок и Спартановку мы знали, как имена родных».

- В конце августа в Сталинграде спешно собрали части народного ополчения, 282-й стрелковый полк НКВД, 32-й отдельный батальон морской пехоты, 99-ю танковую бригаду и другие части. С 24 по 29 августа красноармейцы пытались отодвинуть противника от Волги, однако ни одна из попыток не увенчалась успехом, - продолжает сотрудник краеведческого музея.

В течение нескольких дней советские солдаты не раз доходили до Рынка, но закрепиться в селе у них не получалось. Неудачи связывали не с ошибками командования, а с недостатком сил и средств, а также большой спешкой.

- Противник очень упорно вел наступление с северной стороны. Он, видимо, считал, что оттуда скорее прорвется и замкнет окружение войск, находившихся непосредственно в Сталинграде. Особенно серьезные бои завязались в районе Рынок, - писал тогда еще член Военсовета фронта Никита Хрущев. - В это же время к нам прилетел писатель Константин Симонов. Пришел ко мне и спросил, куда бы поехать ему на линию фронта, где передний край? Я сказал, что сейчас самый опасный участок, где противник настойчиво рвется в город, лежит в районе поселка Рынок. Наша группировка там небольшая...

29 августа группа полковника Сергея Горохова ценой неимоверных усилий все же выбила немцев из посёлков Спартаковец и Рынок, заняв оборону. Три месяца бойцы вели тяжелейшие бои - ситуация особенно обострилась в середине октября, когда противнику удалось отрезать их группу от соседней. Боеприпасы и медикаменты защитникам Сталинграда доставляли катерами через Волгу или самолётами. По воспоминаниям участников тех событий, ночью летчики опускались как можно ниже и кричали с самолета: "Ребята, куда бросать? Не вижу, дайте сигнал, а то немцам гостинцы достанутся".

24 ноября части Горохова и Болвинова перешли в наступление, выбили противника из села Латашанка и соединились с основными силами. В память о тех событиях в Рынке установили гранитную плиту с надписью: "Слава героям Сталинградской битвы".

История поселения обрывается в 50-х годах, во время строительства Волжской ГЭС.





- Стройка расширялась и захватывала поселение. Местные жители начали уезжать из этих мест, перебираясь на Спартановку, а также в поселок Забазный, - заключают в краеведческом музее. - А в Рынке временно размещались строители, участвовавшие в строительстве Волжской ГЭС. После окончания всех работ село постепенно опустело.

Автор текста: Виктория Чумакова

Фото: Павел Мирошкин ИА «Высота 102»

Иллюстрации: архивные карты и немецкая аэрофотосъемка 1942 года