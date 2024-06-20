Общество

«Легко не будет»: губернатор обрисовал будущее Волгоградской области

Общество 20.06.2024 13:16
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20.06.2024 13:16


Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров представил собравшейся на большую встречу в ЦКЗ общественности в буквальном смысле будущее региона, отметив, что «многими экспертами наши планы оценены как очень амбициозные и труднодостижимые».

— Еще раз скажу свою позицию. Считаю наши планы важными и актуальными, несмотря ни на какие трудности. Все зависит от нас и от эффективности нашей с вами работы. Другого не дано. Легко не будет, — твердо заявил Андрей Бочаров. 

Глава региона отметил, что сформирована единая дорожная карта по годам и необходимым объемам ресурсов, создан Единый перечень приоритетных проектов развития Волгоградской области на перспективу по 2034 год включительно.

— Перечень на сегодня содержит 109 инфраструктурных, инвестиционных, социальных, образовательных и других проектов (или 248 мероприятий) общей стоимостью более 2 триллионов рублей. Уже в 2023 году, оперативно, без промедления, мы приступили к реализации вошедших в Единый Перечень проектов, — подчеркнул Бочаров. 

К 2034 году регион должен выйти на следующие целевые показатели: 

— валовой региональный продукт региона должен возрасти с 1,3 до 2,5 трлн. руб., 

— накопленный объем инвестиций должен достичь 3,4 трлн. руб., 

— доходы областного бюджета предстоит увеличить со 173 до 300 млрд. руб. в год,

— за десятилетний период должно быть создано около 50 тысяч новых рабочих мест. 

Отдельное направление в этот период — задача комплексного развития города Волгограда не только как развитие крупного муниципального образования, а как центра большой агломерации, всего региона.

Волгоградская область будущего это: 

— устойчиво развивающийся многонациональный регион с комфортной и благоприятной средой проживания, успешно решающий демографические задачи, задачи повышения качества жизни людей, увеличения темпов роста экономики и уровня доходов населения,

— один из лидеров в промышленности, в агропромышленном комплексе, в сферах новой экономики и IT-индустрии,

— ключевой регион международного транспортно-логистического коридора «Север-Юг», обеспечивающий потребности развития внутрирегиональной, межрегиональной и международной деятельности,

— регион с эффективной поддержкой института семьи и соцподдержкой населения, 

— регион с развивающимися муниципальными образованиями и современной инфраструктурой,

— современный научно-образовательный центр федерального и международного уровня,

— современный центр патриотической работы и развития народной дипломатии,

— крупнейший современный разноплановый туристический центр нашей страны.

Напомним, в начале встречи Андрей Бочаров поставил задачу достроить мост через Волгу. Также губернатор оценил 10-летний период развития региона. 

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