Куры и сахар подорожали в Волгоградской области

Экономика 20.06.2024 13:12
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20.06.2024 13:12
В Волгоградской области за неделю подорожал ряд продуктов из потребительской корзины. Как сообщает V102.RU со ссылкой на данные Волгоградстата, больше всего прибавил в цене сахар – рост составил 3,55% (71,15 рубле за кг).
На втором месте по уровню подорожания оказались куры – стоимость увеличилась на 2,57% (190,92 рубля за кг). Изменились ценники и на подсолнечное масло – до 114,22 рубля (+1,66%).
Также за неделю выросли цены на огурцы – 86,43 рубля (+2,37%), гречку – 57,95 рубля (+1,59%). А самым подорожавшим овощем оказался лук. Рост стоимости составил 6,41% (42,5 рубля за кг). Продолжает дорожать и картофель. Килограмм клубней стоит теперь 55,35 рубля, а за неделю он прибавил в цене 2,67%.
Зато свежая капуста подешевела почти на 9% - до 37,85 рубля. Пшено стоит сейчас на 2,4% меньше (38,4 рубля за кг).
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