В Волгограде третью неделю разыскивают 18-летнего ростовчанина в черном





В Волгограде волонтеры разыскивают пропавшего еще 3 июня 18-летнего Максима Колосова из Ростовской области. Как сообщили V102.RU в поисково-спасательном отряде «Юг», молодой человек уехал из станицы Обливской к другу, который проживает в областном центре, и исчез. До настоящего момента о его местонахождении ничего не известно.

Приметы: рост 180, худощавое телосложение, черные короткие волосы, карие глаза.

В день пропажи был одет в черную кофту с капюшоном, того же цвета штаны и кроссовки.

Всех, кто обладает информацией о Максиме, просим сообщить по телефону 8 800-550-10-54 или 112.

Фото: поисково-спасательный отряд «Юг»