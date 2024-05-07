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Иностранцы, средства ПВО и защита от дронов: в Волгограде прошла генеральная репетиция парада Победы

Актуально 07.05.2024 15:59
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07.05.2024 15:59


В центре Волгограда на Площади Павших борцов, сегодня, 7 мая, прошла генеральная репетиция парады Победы. Чеканя шаг, стройными рядами прошли расчеты Волгоградского военного гарнизона, различных силовых ведомств и профильных учебных учреждений, а также совсем юные кадеты. 



За техникой на марше наблюдали сотни волгоградцев и гостей города-героя, которых отделяли от площади защитные ограждения. Многие свисали с металлических оград в погоне за удачным кадром. Самые удачливые занимали места у окон и на балконах, расположенной рядом гостиницы. 



Последние приготовления парадных «коробок», натертые до блеска машины — и вот уже впереди всех легендарный Т-34. Ретротехнику сменяли современные войсковые модели. Из необычного можно было отметить зенитные прожекторы, применяемые для обнаружения противника, антидроновую защиту на гусеничной и колесной технике, а также броневики Росгвардии. 



Окропленные святой водой расчеты чеканили шаг и держали строй. Женщины наравне с мужчинами преодолевали заветные метры перед трибуной, где 9 мая будут сидеть фронтовики. Старались продемонстрировать выучку и курсанты из других стран. 



Напомним, что в Волгограде состоялись все три репетиции перед главным прохождением, которое запланировано на 9 мая. По традиции, торжественная церемония начнется в 10.00. Закончить шествие планируют в 10.45. На время проведения парада будут действовать повышенные меры безопасности. Сегодняшние перебои со связью и интернетом волгоградцы связали именно с финальным прогоном.
















Фото: Павел Мирошкин ИА «Высота 102»  

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