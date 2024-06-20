Замдиректора и главбух профучилища в Волгоградской области «погорели» на булках и мясе

В Волгоградской области перед судом предстанут заместитель директора и главный бухгалтер ГБПОУ «Профессиональное училище № 49» в Новониколаевском районе по обвинению в получении взятки от поставщика хлебобулочных и мясных изделий, передает V102.RU.

По информации СУ СКР по региону, должностные лица заключили с индивидуальным предпринимателем соглашение, согласно которому профучилище должно было покупать у него по завышенной цене хлебобулочные изделия.

- В целях благодарности за заключение договора по завышенной цене коммерсант предложил должностным лицам взятку в виде мясной продукции на сумму, равную разнице в цене, указанной в договоре, и цене, по которой хлебобулочная продукция отпускалась со склада, - сообщили в следственном органе.

Как указывает следствие, мясную продукцию в качестве взятки они получили на сумму порядка 90 тысяч рублей. Расследование этого уголовного дела завершено Урюпинским межрайонным следственным отделом следственного управления СКР по области.

Как стало известно V102.RU, фигурантами уголовного дела являются замдиректора Анатолий Федоров и главный бухгалтер Кира Уланова. Согласно сайту ГБПОУ «Профессиональное училище № 49» Федоров и Уланова продолжают занимать указанные должности.

За совершение преступления, предусмотренного п.«а» ч.5 ст.290 УК РФ (получение взятки группой лиц по предварительному сговору в значительном размере). Максимальное наказание по данной статье предусматривает до 12 лет лишения свободы.