Волгоградцев в ближайшие сутки ждет потоп и резкий скачок температуры

В Волгоградской области знойная погода сменится резким похолоданием. Как сообщает V102.RU со ссылкой на областной ЦГМС, температура с +35º днем упадет до +22º.

— В пятницу, 21 июня, в ночные часы в отдельных районах области пройдут кратковременные дожди, утром и днем они продолжатся, местами вероятны сильные дожди и ливни с грозами. Ветер северо-западного направления при грозах с порывами до 18-23 м/с. Ночью по региону +17...+22º, в отдельных районах температура опустится до +14º, в послеобеденные часы температура составит +22...+27º, местами до +32º, — рассказали информагентству в Волгоградском гидрометцентре. — В субботу, 22 июня, по области ожидаются небольшие дожди, местами сильные ливни с грозами и северо-западным ветром с порывами до 18-23 м/с. Ночью +16...+21º, в отдельных районах до +12º, днем +17...+23º, местами до +28º.

В Волгограде пятница выдастся облачной с прояснениями.

— 21 июня в городе на Волге в ночной период сильные осадки маловероятны, а вот днем возможен кратковременный дождь с грозой и ветром северо-западного направления с порывами до 17-22 м/с. Ночью по городу +18…+20º, днем столбики термометров покажут +23...+25º, — уточнили волгоградские синоптики. — 22 июня в областной столице пройдет кратковременный дождь с грозой. Ветер северо-западный 8-13 м/с, при грозе его порывы составят 15-20 м/с. Ночью за окном +14…+16º, после обеда +23...+25º.

Фото: Павел Мирошкин ИА «Высота 102»