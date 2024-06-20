



Роспотребнадзор фиксирует всплеск обращений, связанных с навязыванием страховки при внесении платы за коммунальные платежи. Как сообщает ИА «Высота 102», собственники массово жалуются, что без согласия на дополнительные услуги в отделениях «Почты России» отказываются принимать плату по квитанциям.

- В ходе разбирательства в сложившейся ситуации АО «Почта России» пояснило, что при приёме коммунальных платежей от клиентов в отделениях почтовой связи на экране монитора появляется экранная форма с предложением оформления услуги «Страхование имущества физических лиц». Почтовый работник обязан предложить клиенту оформить услугу, — рассказали журналистам в пресс-службе надзорного ведомства.

При этом сам факт навязывания дополнительных услуг в «Почте России» инспекторам опровергли. Специалисты утверждают, что окончательное решение всё равно остаётся за клиентом, при этом отказ не должен влиять на предоставление основной услуги.

В Роспотребнадзоре напоминают жителям Волгоградской области о том, что по закону даже после оформления под давлением сотрудников почтовых отделений ненужной страховки граждане имеют право в течение 15 дней отказаться от этой услуги с полным возвратом её стоимости. Для этого необходимо направить в адрес «Почты России» соответствующее заявление.

Кроме того, в надзорном ведомстве подчеркнули, что сам факт навязывания дополнительных услуг незаконен. Граждане, столкнувшиеся с отказом сотрудников «Почты России» принимать коммунальные платежи без оформления страховки, могут лично обратиться с жалобой в региональное управление Роспотребнадзора по адресу г. Волгоград, проспект Ленина, 50б или заполнить специальную онлайн-форму.