«Не страшно только идиотам»: сварщик из Волгоградской области рассказал о возвращении на СВО после тяжелейшего ранения

«Еще несколько лет назад я бы не поверил, что когда-то буду сидеть в разрушенном подвале, а по мне будет стрелять миномет». Но жизнь распорядилась по-своему. Два года назад она провела черту между прошлым и настоящим сварщика Михаила из Волгоградской области. О своём участии в СВО, боевом братстве и жизни «после» находящийся на передовой мужчина откровенно рассказал корреспондентам ИА «Высота 102».

В мирной жизни Михаил имел небольшой бизнес — специализировался на внешнедуговой сварке, сварочных работах по аргону. В апреле 2022-го он подписал контракт и уехал на СВО в составе знаменитого отряда «Барс».

— В добровольческих отрядах бойцов время от времени отпускали домой. В августе я приехал на родину, а в сентябре, когда в стране началась частичная мобилизация, сразу же получил повестку, — вспоминает мужчина. — Вернуться к своим ребятам уже не получилось — меня отправили в минометную батарею мотострелкового полка. В ней я остаюсь и по сей день.

О своей новой жизни волгоградец говорит очень сдержанно, местами даже обыденно. Однако позже он признает — все происходящее с ним никогда не станет привычным.

— Здесь не страшно только идиотам. Но тот, кто не думает и геройствует, как правило, быстро умирает, — Михаил говорит по-мужски жестко, но в то же время очень просто, без лишнего пафоса. — Чувство страха, конечно, остаётся. И никуда оно не денется. На фронте я сталкивался с некоторыми людьми, которых действительно можно назвать Коммандосами. Помните такой старенький фильм со Шварценеггером? Но за их плечами - огромная подготовка и знания. Этому учатся. Учатся годами. Людям без такой базы важно не терять головы и соблюдать основные правила. Я, например, даже дома стараюсь обходиться без света. Меня буквально передергивает и если кто-то начинает громко говорить. Хотя сам, имея контузию, иногда начинаю кричать.

То ли счастливый случай, то ли провидение не раз уберегали мужчину от беды. Однако риски на передовой оказываются настолько высоки, что одна лишь удача едва ли может защитить бойцов от пули или осколка снаряда.

— На фронте всегда есть доля везения, фарта, если хотите. Однажды мы остановились в частном доме. Когда начался миномётный обстрел, мина пробила крышу и потолок и по диагонали выбила окно. Никого из нас при этом не задело. К счастью, — говорит мужчина. — Таких историй бывало очень много. Но везло не всегда. Во время боя на юге Донецка меня ранило артиллерийским снарядом. Ранило тяжело — после операции я ещё три месяца ходил на костылях и не мог наступать на ногу. Вместе с реабилитацией лечение заняло восемь месяцев! После этого у меня была возможность остаться на гражданке, но я решил вернуться. На мой взгляд, это было бы нечестно по отношению к тем ребятам, с которыми я сюда заходил. Люди, которые сидят с тобой в одном окопе, становятся ближе родных братьев. Они всегда прикроют, останутся с тобой в самых страшных ситуациях. И рядом с ними ты по-настоящему ощущаешь силу мужского братства.

В тяжелых боевых условиях, говорит Михаил, каждый человек виден, как на ладони. Новые обстоятельства жизни быстро, резко, а порой даже грубо, счищают с них все искусственное и наносное.

— Маски слетают одномоментно, и ты сразу же понимаешь, что за человек стоит перед тобой. Я говорю не только о боевых товарищах. Встречаются мирные жители, у которых и зимой не допросишься снега. А иногда нас, напротив, принимают, как родных — вынесут молочка, хлеба, нальют воды. Очень помогают и волонтеры. Например, ребята из волгоградского сообщества «Передай нашим» привезли на фронт больше 60 автомобилей, в том числе и «буханки». Эти машины действительно очень нужны подразделениям, потому что выезжать на линию боевого соприкосновения на здоровых «Уралах», все равно, что играть в русскую рулетку — повезет — не повезет. Если их заметят или услышат, то тут же начнут гоняться за ними на всем, что только может летать. А летает сейчас очень многое — скоро, наверное, в небе выстроятся пробки, — отмечает участник СВО. — На вес золота у нас ценятся и посылки из дома, которые также передают волонтеры. Получая их, мы понимаем, что нас не забывают, нас поддерживают и ждут.

Закаленные и выработавшие в себе долю здорового цинизма, бойцы нередко говорят о своем положении с удивительной самоиронией. И все же в каждом их слове чувствуется большая надежда.

— Я ношу на руке браслетик, сплетенный из обычного шнурка. Он стал мне чем-то вроде амулета. Однажды детский интернат попал под обстрел, и мы помогали его воспитанникам садиться в бронированную технику. Когда наконец вырвались из-под огня, одна из девочек сделала мне такой подарок, — рассказывает волгоградец. — Что будет после окончания спецоперации? Конечно, я думаю об этом, ведь не совсем правильно жить одним днем. Каждому из нас придется «переварить» в себе все то, с чем мы столкнулись, и адаптироваться к миру. Возможно, кто-то уже не найдет себя в прошлой жизни и останется в армии, поедет в другие «горячие» точки. А кто-то, напротив, вольется в прежний ритм. Привыкать к хорошему, скажу я вам, намного проще, чем к плохому.

Автор: Виктория Чумакова

Фото предоставлено героем публикации