Экономика 20.06.2024 10:36
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20.06.2024 10:36
В этом году наблюдается стабильный рост процентов по банковским вкладам, а вслед за ними увеличиваются и объемы денежных средств на депозитах. Однако наиболее привлекательный доход банки предлагают лишь по самым коротким вкладам — два-три месяца или максимум полгода.
Финансовые эксперты рассказали ИА «Высота 102» о том, что делать в этой ситуации и куда выгоднее вкладывать накопленные средства на годы вперед — во вклады или инвестиции.
— На фондовом рынке есть инструменты, которые по своей надежности фактически не уступают банковским вкладам, а доходность часто выше. Это облигации, — говорят эксперты «БКС Мир инвестиций». — Например, ОФЗ — государственные облигации федерального займа – дают возможность заработать с минимальными рисками до 30 процентов годовых в случае переоценки. Желающие зафиксировать доходность по своим сбережениям на годы вперед, даже при снижении ключевой ставки ЦБ, могут добавить в свой портфель долговые бумаги со сроком обращения более 10 лет.
По оценке экспертов БКС, сегодня начать инвестировать проще чем кажется. Достаточно скачать мобильное приложение любой инвестиционной компании и всего за несколько минут открыть брокерский счет, пройти обучение, выбрать стратегию вложений, начать торговать ценными бумагами или воспользоваться готовыми решениями.
— По ряду оценок, за два года количество пользователей инвестиционных приложений увеличилось в России почти в два с половиной раза. Активный рост связан со стремительным улучшением функционала этих сервисов, наличием обучающих программ и специальными тарифами при открытии брокерского счета, — подчеркивают финансисты.
По данным исследования консалтингового агентства Markswebb, российские мобильные приложения брокеров отличает удобство и понятность для пользователей, например, это автоматическое заполнение персональных данных. Опция очень проста и доступна даже при синхронизации брокерского приложения с порталом Госуслуг. Благодаря «подтягиванию» данных по номеру и серии паспорта, упрощению всего процесса предоставления информации больше пользователей успешно проходят этап открытия брокерского счета до конца, отмечается в исследовании.
Растущий спрос на инвестиции уже привел к увеличению запроса на обучение в этой сфере. Большинство знаний по ценным бумагам сейчас можно получить через обучающие курсы в мобильных приложениях, а собственные социальные сети брокеров помогают найти единомышленников и обмениваться опытом. Финансисты уверенно говорят о том, что процесс инвестирования уже давно сведен к набору простых и понятных действий, а доходность от него может быть выше, чем по стандартным вкладам. Кроме того, новые технологии и аналитика помогают быстро оценить ситуацию на рынке и выбрать стратегию, инвестировать более грамотно, осмысленно, а значит —безопасно.
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