Экономика

Вклады или инвестиции: эксперты — о том, как защитить сбережения на годы вперед

Экономика 20.06.2024 10:36
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20.06.2024 10:36


В этом году наблюдается стабильный рост процентов по банковским вкладам, а вслед за ними увеличиваются и объемы денежных средств на депозитах. Однако наиболее привлекательный доход банки предлагают лишь по самым коротким вкладам — два-три месяца или максимум полгода. 
Финансовые эксперты рассказали ИА «Высота 102» о том, что делать в этой ситуации и куда выгоднее вкладывать накопленные средства на годы вперед — во вклады или инвестиции.
На фондовом рынке есть инструменты, которые по своей надежности фактически не уступают банковским вкладам, а доходность часто выше.  Это облигации, — говорят эксперты «БКС Мир инвестиций». — Например, ОФЗ — государственные облигации федерального займа – дают возможность заработать с минимальными рисками до 30 процентов годовых в случае переоценки. Желающие зафиксировать доходность по своим сбережениям на годы вперед, даже при снижении ключевой ставки ЦБ, могут добавить в свой портфель долговые бумаги со сроком обращения более 10 лет. 
По оценке экспертов БКС, сегодня начать инвестировать проще чем кажется. Достаточно скачать мобильное приложение любой инвестиционной компании и всего за несколько минут открыть брокерский счет, пройти обучение, выбрать стратегию вложений, начать торговать ценными бумагами или воспользоваться готовыми решениями. 
По ряду оценок, за два года количество пользователей инвестиционных приложений увеличилось в России почти в два с половиной раза. Активный рост связан со стремительным улучшением функционала этих сервисов, наличием обучающих программ и специальными тарифами при открытии брокерского счета, — подчеркивают финансисты.
По данным исследования консалтингового агентства Markswebb, российские мобильные приложения брокеров отличает удобство и понятность для пользователей, например, это автоматическое заполнение персональных данных. Опция очень проста и доступна даже при синхронизации брокерского приложения с порталом Госуслуг. Благодаря «подтягиванию» данных по номеру и серии паспорта, упрощению всего процесса предоставления информации больше пользователей успешно проходят этап открытия брокерского счета до конца, отмечается в исследовании.  
Растущий спрос на инвестиции уже привел к увеличению запроса на обучение в этой сфере. Большинство знаний по ценным бумагам сейчас можно получить через обучающие курсы в мобильных приложениях, а собственные социальные сети брокеров помогают найти единомышленников и обмениваться опытом. Финансисты уверенно говорят о том, что процесс инвестирования уже давно сведен к набору простых и понятных действий, а доходность от него может быть выше, чем по стандартным вкладам. Кроме того, новые технологии и аналитика помогают быстро оценить ситуацию на рынке и выбрать стратегию, инвестировать более грамотно, осмысленно, а значит —безопасно.

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