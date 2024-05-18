Общество

«Вся Россия ждет»: в Волгограде впервые показали стройку нового гандбольного зала «Динамо-Синары»

Общество 18.05.2024 09:01
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18.05.2024 09:01

В Волгограде на стадионе «Динамо» по улице Новороссийской, 2 обретает первые очертания новая гандбольная арена, которая призвана заменить отслужившую свое базу и стать по-настоящему уютным и просторным домом для волгоградских спортсменок. 



По словам директора ГАУ ДО Волгоградской области «Спортивная школа по гандболу «Динамо» Стеллы Вартанян, вопрос глобальных изменений, касающийся условий, в которых тренируются и выступают воспитанницы клуба, назрел уже давно:    

— Мы много лет тренировались в старом зале, который находился на месте существующей стройки и он, конечно, себя изжил. На самом деле он давно уже устарел, не соответствовал требованиям безопасности, как для зрителей, так и игроков. Я очень рада, что сейчас это все решилось.  




Отметим, что старый зал, который строился как временный объект, уже давно перестал всем установленным нормам. Зимой внутри помещения болельщики не могли в полной мере чувствовать себя комфортно и на все сто болеть за своих любимчиков. Всему виной — надувные опорные конструкции, которые пропускали холодный воздух. Ко всему прочему, использование звуковой аппаратуры также было под большим вопросом из-за требований безопасности. 

— Не так просто найти финансы и возможности. Еще раз повторюсь, я очень-очень рада, благодарна, и не только я, вся команда, весь волгоградский гандбол. Вся Россия ждет, когда же приедет в новый зал и будет здесь играть, — уверена Стелла Вартанян.    



Директор спортшколы подчеркивает, что спортивная мечта начала воплощаться в реальность при поддержке губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова и председателя регионального общества «Динамо», генерал-лейтенанта Александра Ларина: 

— Мы очень благодарны и это не просто слова, дежурные фразы. Это реально от всего сердца. Мы очень долго этого ждали, и хочется сказать огромное спасибо, что у команды «Динамо» будет свой дом. 



Современное пространство, согласно утвержденному проекту, включает в себя арену на 1500 зрителей, с серьезной учебно-тренировочной базой, тренажерами, раздевалками и душевыми. Новый зал, отвечающим всем международным требованиям, позволит принимать соревнования любого уровня. Вместо надувной конструкции, использовавшейся ранее, в центре города-героя появится капитальное сооружение, включающее в себя, в том числе и теннисный корт.  

— Мы приступили к работам на объекте в начале января этого года. Все коммуникации уже подведены. Сейчас в смену трудятся примерно 12 человек и тяжелая техника. Идет монтаж металлоконструкций, окрашивание элементов, устройство железобетонного основания, — поделился ходом строительства руководитель проекта ООО «Арт-Холдинг» «Гандбольный центр «Динамо» Вячеслав Зизе. 



Рабочие при виде журналистов поначалу немного смущаются, но буквально через пару-тройку минут забывают о повышенном внимании к своей персоне: где-то на верхотуре окрашивают металлические балки для будущей крыши из профнастила, внизу — отбойником демонтируют предыдущее покрытие и готовят задел для нового фундамента. Словно детали огромного конструктора в единое целое собирается каркас спортивного центра. 

Внутренние помещения будут радовать глаз приятной цветовой гаммой и современными дизайнерскими решениями. Просторные холлы, яркие входные группы, оборудованные, в том числе и для людей с ограниченными возможностями по здоровью. Функциональные раздевалки и тренировочные залы, усовершенствованная учебно-спортивная база — для спортсменов созданы все условия, чтобы побеждать. А зрители с удовольствием оценят «стену славы» с многочисленными кубками и грамотами, а также самые радостные и драматичные моменты из жизни команды, запечатленные в фотогалерее. 



На следующем этапе, как уточняет Вячеслав Зизе, рабочие сформируют «подушку» из песка и уложат железобетонную плиту — будущую основу для спортивного покрытия зала, которое привезут из-за рубежа. 

— В начале июня планируем приступить к чистовой отделке. Все материалы, используемые на объекте, кроме специального покрытия арены, где непосредственно будут проходить игры — отечественного производства. Вся номенклатура закуплена, все в наличии, остается только ударно работать. Осенью планируем сдать гандбольный центр, — добавил специалист.  



На период реконструкции гандболистки «Динамо-Синара» будут проводить домашние матчи на площадках училища олимпийского резерва, спортивного зала имени Акопяна в Дзержинском районе или в ФОКе «Молодежный» в Кировском районе Волгограда. Следующий сезон волгоградские спортсменки мечтают встретить в новом зале. А желания имеют свойство сбываться.  


Фото и видео: Павел Мирошкин ИА «Высота 102»

Монтаж: Алексей Костяков ИА «Высота 102» 

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