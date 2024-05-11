











В мае у волгоградца Владислава Фролова появился второй день рождения. Два года назад при штурме одного из городов ДНР молодой офицер получил тяжелейшие ранения и потерял часть правой ноги. О судьбе Влада Фролова, о его ранении и испытаниях, которые ему пришлось пережить, V102.RU ранее рассказывало в публикации «Три месяца мне везло»: потерявший ногу на Украине Влад Фролов рассказал о ранении и желании вернуться в строй». Не до конца понимая, как изменится его жизнь, он уже в госпитале решил заниматься спортом. Что из этого вышло - рассказываем в материале V102.RU.

Прикованность к больничной койке стала одним из тяжелейших испытаний для Владислава Фролова. До ранения его жизнь крутилась на таких оборотах, что резкая остановка буквально выбила почву из-под ног.

Прикованность к больничной койке стала одним из тяжелейших испытаний для Владислава Фролова. До ранения его жизнь крутилась на таких оборотах, что резкая остановка буквально выбила почву из-под ног.





- Я всю жизнь вел очень активный образ жизни и никогда не мог долго лежать. Для меня это сравнимо деградации. Даже в госпитале я старался двигаться - сначала поворачивался с одного бока на другой, потом пробовал пересаживаться с кровати в инвалидное кресло. Когда я немного пришел в себя, моя невеста привезла мне спортивную резину, и я начал заниматься. Наверное, это рвение помогло мне быстрее восстановиться. Со мной в палате лежали такие же ребята, и процесс восстановления у них шел медленнее, - рассказывает офицер. - По правде говоря, сначала я не понимал, как дальше жить. Получится ли достигать тех целей, которые ставил себе прежде? Ведь вся жизнь человека - это движение, а тут ты резко останавливаешься. С этими мыслями я зашел в интернет, посмотрел истории других ребят с ампутациями и понял, что смогу не только вернуться к привычной жизни, но и заняться спортом. Возможно, у меня характер максималиста. Но тогда я точно решил - если получилось у них, значит, получится и у меня. Близкие, окружившие меня всесторонней заботой и поддержкой, не давали ни на минуту в этом усомниться.

- Я всю жизнь вел очень активный образ жизни и никогда не мог долго лежать. Для меня это сравнимо деградации. Даже в госпитале я старался двигаться - сначала поворачивался с одного бока на другой, потом пробовал пересаживаться с кровати в инвалидное кресло. Когда я немного пришел в себя, моя невеста привезла мне спортивную резину, и я начал заниматься. Наверное, это рвение помогло мне быстрее восстановиться. Со мной в палате лежали такие же ребята, и процесс восстановления у них шел медленнее, - рассказывает офицер. - По правде говоря, сначала я не понимал, как дальше жить. Получится ли достигать тех целей, которые ставил себе прежде? Ведь вся жизнь человека - это движение, а тут ты резко останавливаешься. С этими мыслями я зашел в интернет, посмотрел истории других ребят с ампутациями и понял, что смогу не только вернуться к привычной жизни, но и заняться спортом. Возможно, у меня характер максималиста. Но тогда я точно решил - если получилось у них, значит, получится и у меня. Близкие, окружившие меня всесторонней заботой и поддержкой, не давали ни на минуту в этом усомниться.









- Когда я получил протез и вышел из госпиталя, мне позвонили из ЦСКА и предложили заняться бразильским джиу-джитсу. Мне эта тема была близка, потому что до ранения я занимался самбо и дзюдо. Начали общаться с тренерами, организовывать процесс тренировок, - вспоминает участник СВО. - Паралимпийский комитет помогал нам решать многие вопросы, предоставлял площадки. Сейчас мы стараемся развивать паралимпийские виды спорта для военнослужащих не только из Москвы, но и из других городов России. - Когда я получил протез и вышел из госпиталя, мне позвонили из ЦСКА и предложили заняться бразильским джиу-джитсу. Мне эта тема была близка, потому что до ранения я занимался самбо и дзюдо. Начали общаться с тренерами, организовывать процесс тренировок, - вспоминает участник СВО. - Паралимпийский комитет помогал нам решать многие вопросы, предоставлял площадки. Сейчас мы стараемся развивать паралимпийские виды спорта для военнослужащих не только из Москвы, но и из других городов России.





Тяжёлые травмы не только разделили жизнь офицера на «до» и «после». Они практически обнулили его спортивные достижения. Казалось, что с протезом вернуться к прежней форме уже не получится. Но вскоре Влад Фролов развеял свои опасения и не просто повторил - улучшил давние результаты. Тяжёлые травмы не только разделили жизнь офицера на «до» и «после». Они практически обнулили его спортивные достижения. Казалось, что с протезом вернуться к прежней форме уже не получится. Но вскоре Влад Фролов развеял свои опасения и не просто повторил - улучшил давние результаты.





Поняв, насколько скоротечна может быть жизнь, мужчина не тратит время на сомнения, не гонится за сверхрезультатами. В каждом виде спорта, будь то езда на велосипеде или катание на коньках, стрельба или скалолазание, плавание или армрестлинг, он будто бы прощупывает границы собственных возможностей. Поняв, насколько скоротечна может быть жизнь, мужчина не тратит время на сомнения, не гонится за сверхрезультатами. В каждом виде спорта, будь то езда на велосипеде или катание на коньках, стрельба или скалолазание, плавание или армрестлинг, он будто бы прощупывает границы собственных возможностей.





Новой целью для волгоградца стало восхождение на Эльбрус. После медкомиссии Владислав уедет в горы на тренировочные сборы. Новой целью для волгоградца стало восхождение на Эльбрус. После медкомиссии Владислав уедет в горы на тренировочные сборы.

- Как параспортсмены, мы заявились на международные военно-спортивные игры CISM. В июле нас ждёт восхождение на Эльбрус, - объясняет офицер. - Недавно мы ездили в медицинскую академию Санкт-Петербурга для прохождения медкомиссии. Для всесторонней проверки нас поднимали в барокамере на высоту 5600 метров. Допуск получен, и уже на днях мы полетим на сборы, чтобы акклиматизироваться и подготовиться к будущему старту. Для меня он тоже станет своеобразным вызовом самому себе. Некоторые люди до сих пор думают, что после таких событий жизнь если не заканчивается, то меняется на 180 градусов. Я считаю иначе. Недавно я приехал в госпиталь для замены гильзы и встретился там с парнями, которые только недавно получили ранение. Они ещё не понимают, как будут жить с протезом. Спрашивают, например, как же я управляю машиной. Я сказал им: «Ребята, не переживайте. Будете и машину водить, и бегать, и прыгать, и на сноуборде кататься, и стрелять, и на велосипеде гонять. Главное, не унывать и продолжать развиваться». Моя жизнь действительно разделилась на «до» и «после». И, как бы странно это ни звучало, после ранения она стала намного интереснее, чем была до него. - Как параспортсмены, мы заявились на международные военно-спортивные игры CISM. В июле нас ждёт восхождение на Эльбрус, - объясняет офицер. - Недавно мы ездили в медицинскую академию Санкт-Петербурга для прохождения медкомиссии. Для всесторонней проверки нас поднимали в барокамере на высоту 5600 метров. Допуск получен, и уже на днях мы полетим на сборы, чтобы акклиматизироваться и подготовиться к будущему старту. Для меня он тоже станет своеобразным вызовом самому себе. Некоторые люди до сих пор думают, что после таких событий жизнь если не заканчивается, то меняется на 180 градусов. Я считаю иначе. Недавно я приехал в госпиталь для замены гильзы и встретился там с парнями, которые только недавно получили ранение. Они ещё не понимают, как будут жить с протезом. Спрашивают, например, как же я управляю машиной. Я сказал им: «Ребята, не переживайте. Будете и машину водить, и бегать, и прыгать, и на сноуборде кататься, и стрелять, и на велосипеде гонять. Главное, не унывать и продолжать развиваться». Моя жизнь действительно разделилась на «до» и «после». И, как бы странно это ни звучало, после ранения она стала намного интереснее, чем была до него.





Виктория Чумакова Виктория Чумакова

Фото из семейного архива Владислава Фролова



Сразу после выписки военный жадно глотал жизнь. Встречи с близкими, путешествия, первые тренировки - волгоградец будто бы наверстывал все то, что пропустил за месяцы размеренных больничных будней.- Когда я увидел довольно неплохие результаты, то понял - большинство ограничений живут в нашей голове! - размышляет военный. - Человек способен на многое! И эта мысль каждый раз мотивирует меня все сильнее. Сейчас я сфокусировался на двух видах спорта - армрестлинге, который проходит и по военному, и по паралимпийскому направлению, и сноубординге. Зимой я был на недельных сборах и в первый же день встал на доску. Уже к концу тренировки я съехал с самой высокой горки на Воробьевых горах. Это вызвало во мне такие эмоции! Занимаясь развитием паралимпийского спорта в Минобороны, я пробую себя и в других направлениях. Недавно, например, мы с другими военнослужащими из Москвы ездили на флеш-хоккей. После пробной тренировки несколько ребят заинтересовались этим видом спорта.- После ранения я не до конца понимал, на что же теперь способен. Где мой потолок? И сейчас я каждый раз бросаю себе вызов, чтобы понять - получится или нет? События, которые произошли со мной два года назад, изменили восприятие жизни. Я начал ценить ее такой, какая она есть. Без искажений, - рассуждает волгоградец. - По правде говоря, я удивлён своим собственным успехам. И удивляюсь им до сих пор. Так приятно, когда ты действительно стараешься и на выходе видишь результат. Если тренер говорит: «У тебя получается», мотивация растёт в геометрической прогрессии.