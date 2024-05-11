Общество

«Жизнь стала намного интереснее, чем прежде»: потерявший ногу участник СВО из Волгограда вернулся в профессиональный спорт

Общество 11.05.2024 13:41
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11.05.2024 13:41



 

В мае у волгоградца Владислава Фролова появился второй день рождения. Два года назад при штурме одного из городов ДНР молодой офицер получил тяжелейшие ранения и потерял часть правой ноги. О судьбе Влада Фролова, о его ранении и испытаниях, которые ему пришлось пережить, V102.RU ранее рассказывало в публикации «Три месяца мне везло»: потерявший ногу на Украине Влад Фролов рассказал о ранении и желании вернуться в строй». Не до конца понимая, как изменится его жизнь, он уже в госпитале решил заниматься спортом. Что из этого вышло - рассказываем в материале V102.RU.
Прикованность к больничной койке стала  одним из тяжелейших испытаний для  Владислава Фролова. До ранения его жизнь крутилась на таких оборотах, что резкая остановка буквально выбила почву из-под ног.

- Я всю жизнь вел очень активный образ жизни и никогда не мог долго лежать. Для меня это сравнимо деградации. Даже в госпитале я старался двигаться -  сначала поворачивался с одного бока на другой, потом пробовал пересаживаться с кровати в инвалидное кресло. Когда я немного пришел в себя, моя невеста привезла мне спортивную резину, и я начал заниматься. Наверное, это рвение помогло мне быстрее восстановиться. Со мной в палате лежали такие же ребята, и процесс восстановления у них шел медленнее, - рассказывает офицер. - По правде говоря, сначала я не понимал, как дальше жить. Получится ли достигать тех целей, которые ставил себе прежде? Ведь вся жизнь человека - это движение, а тут ты резко останавливаешься. С этими мыслями я зашел в интернет, посмотрел истории других ребят с ампутациями и понял, что смогу не только вернуться к привычной жизни, но и заняться спортом. Возможно, у меня характер максималиста. Но тогда я точно решил - если получилось у них, значит, получится и у меня. Близкие, окружившие меня всесторонней заботой и поддержкой, не давали ни на минуту в этом усомниться.

Сразу после выписки военный жадно глотал жизнь. Встречи с близкими, путешествия, первые тренировки - волгоградец будто бы наверстывал все то, что пропустил за месяцы размеренных больничных будней.

- Когда я получил протез и вышел из госпиталя, мне позвонили из ЦСКА и предложили заняться бразильским джиу-джитсу. Мне эта тема была близка, потому что до ранения я занимался самбо и дзюдо. Начали общаться с тренерами, организовывать процесс тренировок, - вспоминает участник СВО. - Паралимпийский комитет помогал нам решать многие вопросы, предоставлял площадки. Сейчас мы стараемся развивать паралимпийские виды спорта для военнослужащих не только из Москвы, но и из других городов России.

Тяжёлые травмы не только разделили жизнь офицера на «до» и «после». Они практически обнулили его спортивные достижения. Казалось, что с протезом вернуться к прежней форме уже не получится. Но вскоре Влад Фролов развеял свои опасения и не просто повторил - улучшил давние результаты.
- Когда я увидел довольно неплохие результаты, то понял - большинство ограничений живут в нашей голове! - размышляет военный. - Человек способен на многое! И эта мысль каждый раз мотивирует меня все сильнее. Сейчас я сфокусировался на двух видах спорта - армрестлинге, который проходит и по военному, и по паралимпийскому направлению, и сноубординге. Зимой я был на недельных сборах и в первый же день встал на доску. Уже к концу тренировки я съехал с самой высокой горки на Воробьевых горах. Это вызвало во мне такие эмоции! Занимаясь развитием паралимпийского спорта в Минобороны, я пробую себя и в других направлениях. Недавно, например, мы с другими военнослужащими из Москвы ездили на флеш-хоккей. После пробной тренировки несколько ребят заинтересовались этим видом спорта.

Поняв, насколько скоротечна может быть жизнь, мужчина не тратит время на сомнения, не гонится за сверхрезультатами. В каждом виде спорта, будь то езда на велосипеде или катание на коньках, стрельба или скалолазание, плавание или армрестлинг, он будто бы прощупывает границы собственных возможностей.
- После ранения я не до конца понимал, на что же теперь способен. Где мой потолок? И сейчас я каждый раз бросаю себе вызов, чтобы понять - получится или нет? События, которые произошли со мной два года назад, изменили восприятие жизни. Я начал ценить ее такой, какая она есть. Без искажений, - рассуждает волгоградец. - По правде говоря, я удивлён своим собственным успехам. И удивляюсь им до сих пор. Так приятно, когда ты действительно стараешься и на выходе видишь  результат. Если тренер говорит: «У тебя получается», мотивация растёт в геометрической прогрессии.

Новой целью для волгоградца стало восхождение на Эльбрус. После медкомиссии Владислав уедет в горы на тренировочные сборы.
- Как параспортсмены, мы заявились на международные военно-спортивные игры CISM. В июле нас ждёт восхождение на Эльбрус, - объясняет офицер. - Недавно мы ездили в медицинскую академию Санкт-Петербурга для прохождения медкомиссии. Для всесторонней проверки нас поднимали в барокамере на высоту 5600 метров. Допуск получен, и уже на днях мы полетим на сборы, чтобы акклиматизироваться и подготовиться к будущему старту. Для меня он тоже станет своеобразным вызовом самому себе. Некоторые люди до сих пор думают, что после таких событий жизнь если не заканчивается, то меняется на 180 градусов. Я считаю иначе. Недавно я приехал в госпиталь для замены гильзы и встретился там с парнями, которые только недавно получили ранение. Они ещё не понимают, как будут жить с протезом. Спрашивают, например, как же я управляю машиной. Я сказал им: «Ребята, не переживайте. Будете и машину водить, и бегать, и прыгать, и на сноуборде кататься, и стрелять, и на велосипеде гонять. Главное, не унывать и продолжать развиваться». Моя жизнь действительно разделилась на «до» и «после». И, как бы странно это ни звучало, после ранения она стала намного интереснее, чем была до него.

Виктория Чумакова
Фото из семейного архива Владислава Фролова


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