Компенсацию морального вреда в размере 100 тысяч рублей администрация Волжского в Волгоградской области выплатит 16-летней девочке, которая пострадала от нападения стаи бездомных собак.

Как сообщила V102.RU старший помощник прокурора области Оксана Черединина, иск в суд в интересах подростка подала прокуратура Волжского. Было установлено, что администрация этого города не принимала необходимых мер по организации отлова бездомных животных.

Стая собак напала на девочку 10 декабря 2023 года во дворе жилого дома №17 на ул. Уральской в Волжском. В результате подросток получила травмы в виде укушенной раны руки, правового бедра и голени. Ей потребовалось лечение и курс антирабической вакцины.

- Помимо физических страданий, потерпевшая также получила психологическую травму. В настоящее время она боится собак, постоянно испытывает чувство тревоги, - сообщила Черединина.

Решение в законную силу не вступило и может быть обжаловано.