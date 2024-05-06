6 мая в Волгограде состоялся мини-парад, организованный командованием полигона Капустин Яр для ветерана Александра Колотушкина, посвятившего значительную часть жизни ракетным войскам. На этот раз поздравить Александра Ивановича с 79-й годовщиной победы в Великой Отечественной войне прибыли несколько десятков военнослужащих, а также замполит местной воинской части.





Молодые бойцы в парадном строю прошли мимо подъезда отставного военного, после чего оркестр исполнил легендарную «Смуглянку».

- Я хочу обратиться к сегодняшним военным с пожеланием никогда не забывать о том, что мы защитники Родины. Каждый из нас должен быть всегда готов пожертвовать собой ради защиты Отечества, — обратился 96-летний ветеран к молодому поколению военнослужащих.

В свою очередь командование знаменитого астраханского полигона поздравило Александра Ивановича с предстоящим Днём Победы и пожелало крепкого здоровья и долгих лет жизни.

- Такие мини-парады — это очень хорошая традиция, которую поддерживают командиры полигона Капустин Яр. К сожалению, возраст даёт о себе знать, и память у Александра Ивановича понемногу теряет былую остроту. Но такие вот мероприятия помогают ему вновь вернуться в молодость, испытать чувства, схожие с теми, что он испытывал, участвуя в легендарном Параде Победы на Красной площади, — рассказала ИА «Высота 102» дочь ветерана Наталья Колотушкина.

Напомним, Александр Колотушкин родился в 1926 году. В декабре 1943 года вместе с отцом и братом был призван в ряды Красной армии. В годы Великой Отечественной войны обеспечивал прикрытие важных аэродромов и железнодорожных эшелонов. В 1945 году участвовал в Параде Победы. После окончания войны принял решение связать свою жизнь с защитой Родины и с отличием окончил Пушкинское военное радиотехническое училище. В 1949 году был направлен для прохождения службы на полигон Капустин Яр. Уйдя в отставку, Александр Иванович продолжил работать во имя защиты Родины, но уже по гражданской линии на заводе «Баррикады».

Отметим, за многочисленные заслуги ветеран имеет около двадцати государственных наград, в том числе орден Отечественной войны второй степени, медали «За боевые заслуги», «За Победу над Германией».