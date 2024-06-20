Экономика

Волгоградцы мечтают о пенсии в 46 тысяч рублей

Экономика 20.06.2024 09:47
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20.06.2024 09:47


Жители Волгограда считают достойной пенсию в размере 46600 рублей. Таковы результаты опроса, проведенного компанией SuperJob, передает V102.RU. Для сравнения, в прошлом году пенсионные ожидания были чуть меньше: 44700 рублей в декабре 2023 года и 42900 рублей в апреле 2023
Жители Москвы и Санкт-Петербурга считают достойным пособие по старости  в размере 51700 и 51000 рублей соответственно. На третьем месте по величине пенсионных ожиданий — Тюмень (49700 рублей). Четвертое и пятое места заняли Хабаровск (49200 рублей) и Владивосток (48900 рублей).
По отношению к декабрю 2023 года пенсионные ожидания больше всего выросли в Липецке (+8,4%), Нижнем Новгороде (+6,1%) и Краснодаре (+5%).
В целом размер пенсии, которую можно считать достойной, для россиян составляет сегодня 48100 рублей, что на 500 рублей выше, чем в декабре 2023 года. Старшее поколение (от 45 лет) мечтает о пенсии в 50200 руб., молодые люди до 24 лет считают, что им будет достаточно 44 300 руб. в месяц. Женщины чуть более скромны в пенсионных ожиданиях, чем мужчины (47500 руб. против 48700 руб. соответственно).

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