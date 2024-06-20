Общество

Шторм до 28 м/с с градом и грозой мчится на Волгоградскую область

Общество 20.06.2024 13:54
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20.06.2024 13:54


В Волгоградской области сегодня, 20 июня, в второй половине дня до конца суток ожидается погодный апокалипсис. По информации ГУ МЧС России по региону, в Волгограде и в отдельных районах пройдут сильные ливни с грозой и градом с усилением ветра до 28 м/с. Буйство стихии по прогнозам начнется в регионе с 17:00, передает V102.RU. 

- При непогоде возможны повреждения линий электропередач, повал деревьев, повреждения кровель, широкоформатных рекламных конструкций, а также ветхих и слабо укрепленных конструкций, приводящее к затору на дорогах, повреждения автотранспорта и высотной строительной техники, увеличение случаев травмирования населения, - предупреждают жителей региона в региональном главке МЧС. – В целях безопасности закройте окна в помещениях. По возможности поставьте автомобиль в гараж, а при его отсутствии оставляйте машину вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций. 

Также волгоградцам советуют на улице обходить рекламные щиты и шаткие строения, а автолюбителям быть внимательнее на дорогах и соблюдать скоростной режим. 

В свою очередь в компании «Россети Юг» уже сообщили, что аварийно-восстановительные бригады готовы к последствиям непогоды. 

- К ликвидации возможных последствий непогоды подготовлены 228 бригад: 1 142 энергетика, 705 единиц спецтехники. Для электроснабжения социально значимых объектов в случае необходимости подготовлены 83 передвижных резервных источника подачи электроэнергии общей мощностью почти 4 МВт, - пояснили в организации. 

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