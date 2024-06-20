В Волгоградской области планируют возродить скоростные речные пассажирские перевозки. Как сообщает ИА «Высота 102», соответствующие расходы содержатся в поправках к бюджету Волгоградской области, принятых депутатами 13 июня.

По информации редакции, власти рассчитывают приобрести четыре пассажирских судна на воздушных крыльях проекта 23180 «Валдай 45Р». Договор на поставку кораблей может быть подписан уже в ближайшее время.

В качестве задатка на поставку речного транспорта в региональной казне предусмотрено 105 млн рублей. В целом же четыре судна обойдутся бюджету в 680 млн рублей.

Как ожидается, возобновление скоростных речных перевозок будет субсидировано федеральным центром. Власти Волгоградской области рассчитывают получить дотацию в размере 50% от общей стоимости судов.

Источник редакции в администрации региона подтвердил наличие соответствующих планов, однако затруднился уточнить конкретные направления, на которых современные аналоги «Метеоров» будут задействованы.

Пассажирские суда на воздушных крыльях проекта 23180 «Валдай 45Р» были разработаны в 2018 году в нижегородском ЦКБ имени Алексеева. Корабль стал развитием известного ещё с советских времён проекта «Полесье».

Современная версия по сравнению со своими предшественниками обладает повышенной быстроходностью и комфортабельностью. Вмещает «Валдай» до 45 пассажиров. Внутри оборудован удобными креслами. Имеется биотуалет. Согласно информации на сайте производителя, конструкторам во многом удалось защитить салон от шума, тряски и вибрации даже при движении на скорости в 70 км/ч.

Напомним, 20 июня 2023 года в Москве под председательством Владимира Путина состоялось совещание, посвящённое развитию речного судоходства. На мероприятии губернатор Нижегородской области Глеб Никитин рассказал о разрабатываемой программе по запуску скоростных пассажирских перевозок на Волге.

По информации руководителя, современные суда на подводных крыльях должны связать крупные города на территории Ярославской, Костромской, Ивановской, Нижегородской, Ульяновской, Самарской, Саратовской, Волгоградской, Астраханской областей, а также населённые пункты Чувашской Республики, Марий Эл и Татарстана.

Отметим, для реализации этих планов предлагалось спустить на воду 51 новый «Валдай» и 25 «Метеоров».

Фото: ЦКБ по СПК им. Р.Е.Алексеева