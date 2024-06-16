«Тебе не страшно?» Этот вопрос волгоградец Павел Крюков слышит уже 18 лет. Все дело в том, что мужчина занимается промышленным альпинизмом и поднимается на самые высокие здания Волгограда и других городов России. Как победить свои страхи, справиться с профессиональным выгоранием и отвлечься от экстремальной работы — в материале ИА «Высота 102».

После окончания института Павел Крюков искал себя. Тогда-то родной брат, кандидат в мастера спорта по горно-туристическому многоборью, и предложил ему попробовать себя на высоте. Сказано — сделано!

— Поначалу было немного страшно. Но в моем случае все прошло довольно быстро. А есть люди, которые панически боятся высоты и никак не могут себя пересилить. К нам нередко приходили ребята: «Хотим попробовать». Пробуйте! Работали один день, а потом говорили: «Нет, это не мое».





Работу промышленных альпинистов многие наверняка сочтут романтичной. Каждый день перед ними открываются необыкновенные панорамы, и весь город лежит будто бы на ладони — шумный, многоликий, живой. Но, как известно, у любой медали всегда две стороны, и за внешней «картинкой» скрывается немало трудностей.

— Мы часто работаем с управляющими компаниями и встречаемся с абсолютно разными людьми. Бывает, что жильцы дома открывают окно, приветствуют и предлагают холодной воды, чая. А их соседи в то же время грозятся обрезать нам веревки. Вы бы наверняка поняли меня, если бы работали с жилым фондом… Озлобленных и обиженных на жизнь людей мы видим нередко. Но, к счастью, много и их полных противоположностей — отзывчивых, понимающих и приветливых, — откровенничает волгоградец.





Промышленный альпинизм не сводится к одному лишь мытью стекол. За 18 лет волгоградец освоил немало ответвлений — от планового утепления фасадов до срочного ремонта угрожающей прохожим крыши.

— Некоторым кажется, что за труд такой — помыть окно. На самом деле эта работа требует немалых усилий. Крыши домов абсолютно разные. Точки крепления на них тоже разные. То есть сначала нам нужно выяснить все технические моменты, поднять наверх оборудование и только после этого приступать к делу. Мы занимаемся не только клинингом, но и покраской, утеплением фасадов. Как-то раз красили вышку высотой 120 метров, — вспоминает промышленный альпинист. — Возможность сменить профиль помогает, когда ощущаю себя в каком-то тупике. Наверное, это и есть мое лекарство от профессионального выгорания. Если чувствую, что все надоело, меняю вид деятельности — например, вешаю рекламные баннеры.





Опытные промышленные альпинисты, побывавшие на вершинах самых высоких зданий в Волгограде, уже не считают свою работу экстримом. Однако это вовсе не значит, что их будничная рутина становится менее опасной.

— Какими бы опытными специалистами мы ни были, мы всегда помним о технике безопасности. Это самое главное, — убежден волгоградец. — Я знаю коллег, которые срывались с высоты, и в большинстве случаев причиной падений становился пресловутый человеческий фактор. Излишняя уверенность в своих силах еще никогда не доводила до добра.





Нужны ли «высотникам» новые эмоции и острые ощущения после рабочей смены? Оказывается, что да.

— Для большинства людей выход на крышу становится экзотикой. Иногда жители домов даже просятся вместе с нами — посмотреть на красивую панораму, сделать несколько кадров. Мы, как правило, никому не отказываем. Ведь у людей это вызывает столько эмоций. А мы эти самые эмоции ищем в других местах. Я вот с недавних пор занимаюсь подводной охотой. Какой бы любимой ни была работа, от нее тоже нужно отдыхать.





Автор: Виктория Чумакова

Фото предоставлены героем публикации