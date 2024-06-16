Общество

«Одни предлагают чай, а другие грозятся срезать веревки: промышленный альпинист – о работе на волгоградских высотках

Общество 16.06.2024 08:02
0
16.06.2024 08:02

«Тебе не страшно?» Этот вопрос волгоградец Павел Крюков слышит уже 18 лет. Все дело в том, что  мужчина занимается промышленным альпинизмом и поднимается на самые высокие здания Волгограда и других городов России. Как победить свои страхи, справиться с профессиональным выгоранием и отвлечься от экстремальной работы — в материале ИА «Высота 102». 

После окончания института Павел Крюков искал себя. Тогда-то родной брат, кандидат в мастера спорта по горно-туристическому многоборью, и предложил ему попробовать себя на высоте. Сказано — сделано! 

— Поначалу было немного страшно. Но в моем случае все прошло довольно быстро. А есть люди, которые  панически боятся высоты и никак не могут себя пересилить. К нам нередко приходили ребята: «Хотим попробовать». Пробуйте!  Работали один день, а потом говорили: «Нет, это не мое». 


Работу промышленных альпинистов многие наверняка сочтут романтичной. Каждый день перед ними открываются необыкновенные панорамы, и весь город лежит будто бы на ладони — шумный, многоликий, живой. Но, как известно, у любой медали всегда две стороны, и за внешней «картинкой» скрывается немало трудностей.  

— Мы часто работаем с управляющими компаниями и встречаемся с абсолютно разными людьми. Бывает, что жильцы дома открывают окно, приветствуют и предлагают холодной воды, чая. А их соседи в то же время грозятся обрезать нам веревки. Вы бы наверняка поняли меня, если бы работали с жилым фондом… Озлобленных и обиженных на жизнь людей мы видим нередко. Но, к счастью, много и их полных противоположностей —  отзывчивых, понимающих и приветливых, — откровенничает волгоградец. 


Промышленный альпинизм не сводится к одному лишь мытью стекол. За 18 лет волгоградец освоил немало ответвлений — от планового утепления фасадов до срочного ремонта угрожающей прохожим крыши. 

— Некоторым кажется, что за труд такой — помыть окно.  На самом деле эта работа требует немалых усилий. Крыши домов абсолютно разные. Точки крепления на них тоже разные. То есть сначала нам нужно выяснить все технические моменты, поднять наверх оборудование и только после этого приступать к делу. Мы занимаемся не только клинингом, но и покраской, утеплением фасадов. Как-то раз красили вышку высотой 120 метров, — вспоминает промышленный альпинист. — Возможность сменить профиль помогает, когда ощущаю себя в каком-то тупике. Наверное, это и есть мое лекарство от профессионального выгорания. Если чувствую, что все надоело, меняю вид деятельности — например, вешаю рекламные баннеры.  


Опытные промышленные альпинисты, побывавшие на вершинах самых высоких зданий в Волгограде, уже не считают свою работу экстримом. Однако это вовсе не значит, что их будничная рутина становится менее опасной.  

— Какими бы опытными специалистами мы ни были, мы всегда помним о технике безопасности. Это самое главное, — убежден волгоградец. — Я знаю коллег,  которые срывались с высоты, и в большинстве случаев причиной падений становился пресловутый человеческий фактор. Излишняя уверенность в своих силах еще никогда не доводила до добра. 


Нужны ли «высотникам» новые эмоции и острые ощущения после рабочей смены? Оказывается, что да. 

— Для большинства людей выход на крышу становится экзотикой. Иногда жители домов даже просятся вместе с нами — посмотреть на красивую панораму, сделать  несколько кадров. Мы, как правило, никому не отказываем. Ведь у людей это вызывает столько эмоций. А мы эти самые эмоции ищем в других местах. Я вот с недавних пор  занимаюсь подводной охотой. Какой бы любимой ни была работа, от нее тоже нужно отдыхать.


Автор: Виктория Чумакова

Фото предоставлены героем публикации

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
16.06.2024 09:37
Общество 16.06.2024 09:37
Комментарии

0
Далее
Общество
16.06.2024 08:43
Общество 16.06.2024 08:43
Комментарии

0
Далее
Общество
15.06.2024 21:47
Общество 15.06.2024 21:47
Комментарии

0
Далее
Общество
15.06.2024 18:42
Общество 15.06.2024 18:42
Комментарии

0
Далее
Общество
15.06.2024 17:57
Общество 15.06.2024 17:57
Комментарии

0
Далее
Общество
15.06.2024 16:14
Общество 15.06.2024 16:14
Комментарии

0
Далее
Общество
15.06.2024 15:23
Общество 15.06.2024 15:23
Комментарии

0
Далее
Общество
15.06.2024 13:42
Общество 15.06.2024 13:42
Комментарии

0
Далее
Общество
15.06.2024 13:11
Общество 15.06.2024 13:11
Комментарии

0
Далее
Общество
15.06.2024 09:24
Общество 15.06.2024 09:24
Комментарии

0
Далее
Общество
15.06.2024 08:40
Общество 15.06.2024 08:40
Комментарии

0
Далее
Общество
15.06.2024 08:14
Общество 15.06.2024 08:14
Комментарии

0
Далее
Общество
14.06.2024 21:57
Общество 14.06.2024 21:57
Комментарии

0
Далее
Общество
14.06.2024 20:34
Общество 14.06.2024 20:34
Комментарии

0
Далее
Общество
14.06.2024 19:24
Общество 14.06.2024 19:24
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

09:37
Волгоградцы массово жалуются на сбой ТВ-сигналаСмотреть фотографии
08:43
Новая неделя встретит волгоградцев зноем и дождямиСмотреть фотографии
08:02
«Одни предлагают чай, а другие грозятся срезать веревки: промышленный альпинист – о работе на волгоградских высоткахСмотреть фотографии
21:47
Десятки фур нарушили запрет проезда по Волгограду в жаруСмотреть фотографииCмотреть видео
20:55
Не дошел до дома: в Волгоградской области загадочно пропал 16-летний школьникСмотреть фотографии
19:50
В Волгограде оперативно заменили трубопровод на ул. КомсомольскойСмотреть фотографии
19:24
Пьяный волгоградец напал на бригаду скорой помощиСмотреть фотографииCмотреть видео
19:10
Под Волгоградом загорелся мусорный полигонСмотреть фотографии
18:42
От стандартной дизентерии до смертельной холеры: инфекционист рассказала о рисках купания в грязной водеСмотреть фотографии
17:57
Опять поплывем? Мощные ливни с грозой и градом пообещали волгоградцам 16 июняСмотреть фотографии
16:14
Автору лучшего памятника участникам СВО в Волгограде заплатят 1 млн рублейСмотреть фотографии
15:23
В Волгограде ускорили расселение опасного дома в переулке Фабричном после внимания БастрыкинаСмотреть фотографии
13:42
Булькают и жужжат: в детский бассейн ЦПКиО Волгограда запустили подводные пылесосыСмотреть фотографииCмотреть видео
13:11
Рождаемость хронически отстает от смертности в Волгоградской областиСмотреть фотографии
12:36
На ул. Комсомольской в Волгограде провалился асфальтСмотреть фотографии
12:01
«Должна была отмечать свой день рождения»: под Волгоградом простились со сбитой пьяным водителем школьницейСмотреть фотографии
11:25
Каркас новой подстанции скорой помощи возвели на юге ВолгоградаСмотреть фотографии
10:14
Двое взрослых и ребенок пострадали из-за опасного маневра на трассе под ВолгоградомСмотреть фотографии
09:24
ТВ и радио замолчат в Волгоградской области 19-20 июняСмотреть фотографии
09:04
В Волгоградской области после рейдов силовиков выдворили из страны 74 иностранцаСмотреть фотографии
08:40
Картошка в Волгограде за месяц подорожала почти в 2 разаСмотреть фотографии
08:14
В Волгограде компанию оштрафовали на 120 тыс. рублей за найм бывшего сотрудника МВДСмотреть фотографии
07:44
Цены на бензин в Волгоградской области шагают в горуСмотреть фотографии
21:57
Айтишник запустил чат-бот по поиску укрытий при атаке БПЛА в ВолгоградеСмотреть фотографии
21:11
«Предлагаю сделать усилие и успокоиться». Марк Лешкевич в подкасте ИА «Высота 102»Смотреть фотографииCмотреть видео
20:34
Волгограду сулят звание самого жаркого города-миллионника РоссииСмотреть фотографии
19:28
В Волгограде водитель маршрутки №29С с пассажирами три километра «бежал» от полицииСмотреть фотографииCмотреть видео
19:24
В Подмосковье простились с экс-главой волгоградского «Боевого братства» Андреем БабкинымСмотреть фотографии
18:59
Под Волгоградом 20-летний парень выпал из окна и разбился насмертьСмотреть фотографии
18:46
Обновленный гидроузел №6 ВДСК под Волгоградом приняли в эксплуатациюСмотреть фотографии
 