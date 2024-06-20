



В России в рамках программы «Время героев» создаётся задел для вовлечения в управление государством участников специальной военной операции по защите Донбасса. Как сообщает ИА «Высота 102», инициатором создания социального лифта выступает президент РФ Владимир Путин.

- Сама идея организовать эту подготовку людей, которые принимают участие в специальной военной операции, родилась у меня, когда я встречался со студентами. Там ребята были и с тяжелыми ранениями, но все с таким позитивным настроем, все с таким — в самом хорошем смысле этого слова - задором, — приводит слова главы государства ТАСС на недавней встрече с первыми участниками программы «Время героев».

Президент отметил, что в нашей стране достаточно много умных, талантливых людей, но даже на их фоне герои спецоперации значительно выделяются. В первую очередь преданностью Родине и готовностью к самопожертвованию.

- Когда я смотрел на ваших боевых товарищей, разговаривал с ними, в голову пришла самая простая мысль: если не на таких людей, как эти, опираться, то на кого, — акцентировал Владимир Путин.

Отметим, программа «Время героев» начала формироваться ещё в январе 2024 года. Она направлена на перестройку государственного аппарата для реализации потенциала бойцов СВО в условиях мирной жизни.