Жители Котово пожаловались на не работающий год лифт в ЦРБ

Общество 20.06.2024 11:52
0
20.06.2024 11:52
Жители Котово Волгоградской области пожаловались на не работающий почти год лифт в поликлинике ЦРБ. Как рассказали V102.RU котовчане, пожилым людям тяжело подниматься на четвертый этаж здания и далеко не все могут преодолеть десятки ступеней.
- Я уже четыре месяца на больничном, когда только его открывал, говорили, что лифт запустят дня через три. Эти три дня растянулись на несколько месяцев, - иронизирует один из пациентов в соцсетях.
В комитете здравоохранения Волгоградской области пояснили, что причиной поломки подъемника стал выход из строя генератора.
- На данный момент агрегат отремонтирован в сервисном центре, его уже привезли в медучреждение. В течение этой недели специалисты обслуживающей компании установят генератор и настроят работу лифта, - пообещали в ведомстве.
Ранее, напомним, на постоянно выходящий из строя лифт жаловались пациенты Михайловской ЦРБ.
Фото архив V102.RU
В Волгоградской области 74 выпускника получили высший балл ЕГЭ20.06.2024 12:21
Общество 20.06.2024 12:21
В Волгограде третью неделю разыскивают 18-летнего ростовчанина в черном20.06.2024 12:18
Общество 20.06.2024 12:18
Депутаты Волгоградской облдумы предложили 10-летний «срок» для выпускников медвузов20.06.2024 11:14
Общество 20.06.2024 11:14
В Волгограде автобус № 35 врезался в легковушку20.06.2024 11:10
Общество 20.06.2024 11:10
«Они — новая опора России»: власти настроят социальные лифты для ветеранов СВО20.06.2024 11:07
Общество 20.06.2024 11:07
«Кто-то позвонил, и она сорвалась»: родственники разыскивают таинственно пропавшую 20-летнюю девушку20.06.2024 10:31
Общество 20.06.2024 10:31
«Почту России» предостерегли от навязывания допуслуг при приёме средств за «коммуналку»20.06.2024 10:05
Общество 20.06.2024 10:05
Волгоградцев в ближайшие сутки ждет потоп и резкий скачок температуры20.06.2024 09:33
Общество 20.06.2024 09:33
По Волге с ветерком: в Волгоградской области выделили 105 млн рублей на закупку современных аналогов «Метеоров»20.06.2024 09:32
Общество 20.06.2024 09:32
Андрей Бочаров презентует программу развития региона на встрече с жителями20.06.2024 09:24
Общество 20.06.2024 09:24
В Волгограде запустили чат-бот о речных трамваях20.06.2024 08:21
Общество 20.06.2024 08:21
Дикий корсак прижился и отъелся у волгоградских волонтеров20.06.2024 07:32
Общество 20.06.2024 07:32
Волгоградец взыскал с мэрии компенсацию из-за кромешной тьмы в Советском районе20.06.2024 06:51
Общество 20.06.2024 06:51
Минобороны наградило волгоградца медалью «За укрепление боевого содружества»19.06.2024 21:16
Общество 19.06.2024 21:16
Кинулись лишь через неделю: в Волгоградской области продолжают поиски пропавшего подростка19.06.2024 20:51
Общество 19.06.2024 20:51