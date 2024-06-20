Общество 20.06.2024 11:14
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20.06.2024 11:14
Выпускники медицинского вуза, не отработавшие 10 лет в государственном секторе здравоохранения и не имеющие 1 квалификационной категории, не должны допускаться к работе в частных клиниках. Такая инициатива может быть вынесена на обсуждении Южно-Российской Парламентской Ассоциации. Соответствующее предложение по итогам заседания тематической площадки «Здравоохранение» Народного фронта Волгоградской области озвучила председатель комитета областной думы по охране здоровья Наталья Семенова, сообщили V102.RU в региональном отделении ОНФ.
В работе тематической площадки Народного фронта, которая состоялась в Волгоградском государственном медицинском университете, также приняли участие председатель комитета здравоохранения Волгоградской области Анатолий Себелев, руководитель Управления Росздравнадзора по Волгоградской области Ирина Бочкова, руководитель Управления Роспотребнадзора по Волгоградской области Ольга Зубарева, глава территориального фонда обязательного медицинского страхования Волгоградской области Анна Пайль, руководитель контрольно-счетной палаты Волгоградской области Александр Носов, представители прокуратуры и полиции Волгограда.
- В государственных медицинских организациях страны на сегодняшний день дефицит кадров составляет более 30 000 специалистов. Несмотря на предпринимаемые меры по устранению дефицита, такие, как постоянное увеличение контрольных цифр приема на бюджет в вуз и различные программы поддержки, острота проблемы не снижается, - отметил сопредседатель регионального штаба Народного фронта, заместитель председателя комитета по охране здоровья Волгоградской областной думы, ректор ВолгГМУ Минздрава России Владимир Шкарин.
Как считает Владимир Шкарин, одна из причин сложившейся ситуации - переход специалистов в частные клиники. Только в 2022 году отток в частные клиники составил 21%, а 16% специалистов уехали в субъекты с более высоким уровнем заработной платы и качества жизни.
На заседании прозвучала также критика в адрес частных клиник. Глава территориального органа Росздравнадзора Ирина Бочкова, в частности, заявила о том, что некоторые частные медицинские организации сознательно уходят в теневой сектор экономики.
Кроме того, Росздравнадзор неоднократно получал жалобы пациентов недобросовестных частных клиник на высокие цены, навязывание лишних слуг, отсутствие должной ответственности со стороны медицинской организации.
По результатам дискуссии участники совещания сошлись во мнении, что необходимо создать единые условия для частных и государственных организаций и здоровой конкуренции между ними.
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