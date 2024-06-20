Общество

У подножия Мамаева кургана за 2 млрд возведут центр для бойцов СВО

Общество 20.06.2024 14:01
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20.06.2024 14:01


В Центральном районе Волгограда у подножия главной высоты России — Мамаева кургана — построят центр реабилитации для участников спецоперации. Общий объем инвестиций составит 2 миллиарда рублей, сообщает V102.RU. 

— Мы на этой базе планируем оказание помощи и поддержки тем категориям, которые нуждаются в этом, а их хватает. Если детям с ограниченным возможностями здоровья уделяется активное внимание, то к взрослым такое внимание, к сожалению, снижено и наша задача, создавая такой центр, сделать так, чтобы он мог принимать все категории граждан. Центр должен стать лучшим в стране. Построить это все — мы построим, в этом сомнений нет, у меня точно, а вот вопрос подготовки кадров, внедрения систем реабилитации — вот эта тематика она проблематична. Нужны эффективные методики — в этом основная задача. Мы изучаем новые практики ведущих центров, которые есть В России и мире, в Москве и Московской области, в Татарстане. В Волгоградской области есть хороший опыт, его нельзя сбрасывать со счетов, — отметил Бочаров.  

Современный высокооснащенный комфортный реабилитационный центр для комплексной медико-социальной реабилитации, восстановления здоровья и социальной адаптации бойцов СВО начнут проектировать уже в этом году. На его создание отводится пять-семь лет. 

Напомним, что сегодня в ходе встречи с общественностью в ЦКЗ Волгограда губернатор Андрей Бочаров отметил безусловный приоритет в работе властей: «поддержка Вооруженных Сил нашей страны, участников СВО и членов их семей, участников боевых действий, ветеранов, людей с ограниченными возможностями здоровья, людей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации». 

Фото: Павел Мирошкин ИА «Высота 102» 

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