Битва на выживание: в Волгограде жители 16-этажки стали заложниками несуществующей по документам автомойки





В Тракторозаводском районе Волгограда жители одного из жилых массивов бьют тревогу. Несколько месяцев назад под окнами 16-этажки по адресу ул. Кропоткина, д.1А открылась круглосуточная автомойка. С тех пор жильцы страдают от неожиданного и беспокойного соседства.

– Я не знаю, как в нашем доме живут люди на нижних этажах, если даже мы не можем нормально открыть окна. Круглосуточно идёт шум. Машины то подъезжают, то уезжают. Но это полбеды. Из-за использования на автомойке специализированных средств стоит резкий химический запах. К тому же от постоянно подъезжающего транспорта идут выхлопные газы, а мы вынуждены этим всем дышать, – рассказала ИА «Высота 102» одна из местных жительниц Наталья.

По словам волгоградцев, ситуация обеспокоила их еще в прошлом году, когда в 30 метрах от дома началось строительство.

– Дело в том, что наш микрорайон уже перегружен разного рода объектами. Коммунальные сети не выдерживают. Поэтому руководство ТСН нашего дома сразу же после начала стройки решило прояснить ситуацию. Согласно полученной от властей информации, ими было согласовано возведение здесь здания магазина. Конечно, не совсем понятно, почему этот объект должен был располагаться в такой близости к нашему дому, но в какой-то момент мы смирились и с этой перспективой. Однако каково было наше удивление, когда здесь появился совсем другой объект, – добавила собственница.









В какой момент с сооружением произошли метаморфозы и вместо магазина под окнами жилого дома появилась автомойка — загадка не только для местных жителей, но и для городских властей.

– Администрацией Волгограда в июле 2022 года было выдано разрешение на ввод в эксплуатацию объекта капитального строительства «Магазин непродовольственных товаров по ул. им. Академика Павлова, 2б в Тракторозаводском районе Волгограда», расположенного на земельном участке, который находится в частной собственности. В связи с открытием весной текущего года по данному адресу автомойки в адрес собственников помещения направлены запросы о предоставлении имеющихся правоустанавливающих документов на размещение данного объекта, – уточнили ИА «Высота 102» в мэрии.

По информации волгоградцев, на здании автомойки отсутствует какая-либо информация о фактическом владельце. Организация работает под вывеской компании WBS Group, однако последняя поспешила откреститься от объекта.

– Наша компания занимается продажей специализированной аппаратуры. Об этом свидетельствует семь открытых объектов по Волгограду и области. При этом мы никакого отношения, кроме установки оборудования, к работе автомоек не имеем, – подчеркнули в пресс-службе организации в ответ на запрос редакции.

На большинстве картографических сервисов автомойка никак не обозначена. Только лишь в «Яндекс Картах» сооружение подписано как автомойка «Мой сам». Под таким названием работают сразу две федеральные сети автомоек самообслуживания, однако и они сообщили журналистам, что не причастны к объекту, нарушающему спокойствие волгоградцев.

Помимо федеральных сетей, один из волгоградских бизнесменов также использует данное наименование, но и он открестился от сооружения.

В свою очередь, в администрации Волгограда отказалась сообщить редакции название юридического лица, владеющего автомойкой, сославшись на закон о защите персональных данных. При этом власти подчеркнули, что ситуация находится на контроле. Администрацией Тракторозаводского района в адрес Роспотребнадзора по Волгоградской области направлено обращение с просьбой дать оценку законности размещения под окнами 16-этажки круглосуточной автомойки, а также для принятия соответствующих мер реагирования.

В свою очередь и жильцы многоквартирного дома не собираются пускать происходящее на самотёк.

– Несколько дней назад также отправили обращения в Роспотребнадзор. Жалобу написала я как собственник, а также отдельно коллективное обращение составили члены нашего ТСН. Впереди лето, жара. Хочется верить, что хотя бы после вмешательства надзорного органа мы сможем открывать окна и дышать свежим воздухом без едкой примеси выхлопных газов, а также моющих реагентов, – поделилась надеждой волгоградка.

Фото: жители многоквартирного дома