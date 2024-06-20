В Урюпинске водитель иномарки повалил световую опору

В Волгоградской области 56-летний водитель иномарки пострадал в ДТП с железобетонным столбом ЛЭП. Как сообщили V102.RU в ГУ МВД России по региону, авария произошла ночью в городе Урюпинске.

По предварительной информации, водитель Hyundai Solaris не справился с управлением, съехал с проезжей части и протаранил столб.

В результате железобетонная опора рухнула вместе с проводами. ДТП произошло напротив дома №20 по улице Штеменко. Водителя с места происшествия госпитализировали в больницу.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области