Общество 07.08.2021 10:56
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07.08.2021 10:56
Вступило в законную силу решение суда о взыскании с ЦРБ Новоаннинского района в пользу жительницы города компенсации транспортных расходов за доставку тел умерших на патологоанатомическое и судебно-медицинское исследование. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе суда, жительница города Новоаннинский получит 64 тысячи рублей в счет компенсации транспортных расходов , а также расходы по оплате госпошлины в размере 2120 рублей.
Напомним, в октябре прошлого года один за другим у женщины скончались двое пожилых родственников от коронавируса. Врачами были оформлены направления тел умерших и первичная медицинская документация на патологоанатомическое вскрытие в инфекционном морге Волгограда. При этом медики заявили, что тела нужно привезти в областной центр за свой счет.
Однако, в соответствии с приказом комитета здравоохранения Волгоградской области, в случаях смерти пациентов от ОРВИ, пневмоний, новой коронавирусной инфекции (COVID-19) организация доставки тел умерших на патологоанатомическое и судебно-медицинское исследование возложена на органы здравоохранения. В связи с чем иск жительницы Новоаннинска был удовлетворен в полном объеме. Но руководство ЦРБ обжаловало решение суда. Однако вышестоящей инстанцией оно было оставлено без изменения.
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