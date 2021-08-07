



Вступило в законную силу решение суда о взыскании с ЦРБ Новоаннинского района в пользу жительницы города компенсации транспортных расходов за доставку тел умерших на патологоанатомическое и судебно-медицинское исследование. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе суда, жительница города Новоаннинский получит 64 тысячи рублей в счет компенсации транспортных расходов , а также расходы по оплате госпошлины в размере 2120 рублей.

Напомним, в октябре прошлого года один за другим у женщины скончались двое пожилых родственников от коронавируса. Врачами были оформлены направления тел умерших и первичная медицинская документация на патологоанатомическое вскрытие в инфекционном морге Волгограда. При этом медики заявили, что тела нужно привезти в областной центр за свой счет.

Однако, в соответствии с приказом комитета здравоохранения Волгоградской области, в случаях смерти пациентов от ОРВИ, пневмоний, новой коронавирусной инфекции (COVID-19) организация доставки тел умерших на патологоанатомическое и судебно-медицинское исследование возложена на органы здравоохранения. В связи с чем иск жительницы Новоаннинска был удовлетворен в полном объеме. Но руководство ЦРБ обжаловало решение суда. Однако вышестоящей инстанцией оно было оставлено без изменения.



