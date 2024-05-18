



Майское похолодание и ночные заморозки, натворившие немало дел в Волгоградской области, ударили и по речной рыбе. Эксперты опасаются, что из-за крутых температурных пике отложенная на мелководье икра могла попросту погибнуть, сообщает ИА «Высота 102».

По мнению специалистов, стрессом для волгоградской рыбы стал не столько низкий уровень воды, сколько непредсказуемые погодные качели.

– Я всегда повторяю, что ранняя весна плоха для воспроизводства рыбы. Это связано с риском возвратных холодов. В этом году, например, апрель был намного теплее мая. Что мы имеем сейчас? Днем в Волгоградской области светит почти летнее солнце. Вода прогревается, и рыба откладывает икру. Причем, сейчас в регионе нерестятся виды, откладывающие ее на мелководье, на залитой водой луговой траве, – объясняет член Экологического совета при Волгоградской областной думе Сергей Яковлев. – Несколько ночей подряд температура резко опускается, и икра во многих случаях просто погибает. Последствия этой весны будут иметь отложенное действие. Ведь промысловых размеров молодь достигнет только через три-четыре, а в некоторых случаях и через пять лет.

Колебания температурного «маятника» непременно скажутся и на нелюбимой волгоградцами мошке. По словам Сергея Яковлева, майское похолодание ненадолго отстрочит начало сезона кровососов.

– Если бы в Волгоградской области сохранялась стабильно теплая погода, первая мошка могла бы появиться уже сейчас – в середине мая, – рассуждает специалист. – Но низкие температуры отодвинули начало сезона. Конечно, в большей степени вылет гнуса зависит от уровня воды. Как только он начнет падать в ериках, мы увидим первых насекомых.

В мае погода не раз демонстрировала волгоградцам свое переменчивое настроение. Так, накануне Дня Победы горожанам пришлось вновь доставать тёплые вещи. Падение дневных температур и ночные заморозки синоптики объясняли ультраполряным арктическим вторжением.

Острее всего происки небесной канцелярии ощутили волгоградские аграрии. Из-за гибели посевов в 32 муниципальных районах Волгоградской области ввели режим ЧС регионального характера.

Виктория Чумакова

Фото: Павел Мирошкин / ИА «Высота 102»