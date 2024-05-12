Цены на продукты в Волгоградской области за последние пять-шесть лет в среднем выросли в 2,5-3 раза, больно ударив по карманам жителей. В архиве V102.RU сохранились фотографии, при виде которых переполняют далеко не радостные эмоции.

Так, к примеру, в 2018 году килограмм свежих помидоров можно было купить за 85 рублей, а в 2019-ом в разгар сезона их продавали и дешевле, что также запечатлел наш фотограф. За огурцы на рынке просили 90 рублей за килограмм, а бананы тогда стоили и вовсе 38 рублей за кило.









По последним данным Волгоградстата, стоимость бананов составляет 149,5 рубля за килограмм, что почти в 4 раза дороже, чем в 2018 году. Свежие помидоры, как уверяют сотрудники статистического ведомства, сегодня продают за 213,31 руб./кг. (рост в 2,5 раза). Однако в Волгограде на рынке в Краснооктябрьском районе помидоры сейчас предлагают за 240 рублей.





Стоимость огурцов по наблюдению Волгоградстата сейчас составляет 131,05 руб./кг. (рост в 1,5 раза).

«Кусаются» цены и на другие овощи и фрукты. Яблоки за 45 рублей или мандарины за 65 рублей на рынках и в магазинах Волгоградской области больше не встретишь.





Самые дешевые на рынке сегодня - это сезонные яблоки за 85 рублей за килограмм. С учетом сегодняшних цен - почти даром.





Удивительную трансформацию претерпели и цены на яйца. Раньше десяток отборных яиц можно было купить всего за 40 рублей. Сегодня об этой роскоши напоминают лишь архивные фотографии. В магазинах стоимость яиц сегодня составляет в среднем 115 рублей за десяток.









При этом зарплаты в Волгоградской области догнать такие цены никак не могут, несмотря на оптимистичные отчеты Росстата. По данным этого ведомства, средняя зарплата работников в Волгоградской области в начале 2024 года составила 51661 рубль. Этот показатель оказался на 12% больше, чем в первом месяце 2023 года и на 24% меньше, чем в декабре 2023 года.





Фото из архива V102.RU / Павел Мирошкин